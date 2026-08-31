Жорстка мобілізація та зниклі безвісти: комбат розповів, як набирати людей в ЗСУ (відео)

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов висловився щодо посилення мобілізації в Україні та зауважив, що її слід зробити максимально жорсткою. З його слів, краще, щоб люди йшли в армію зараз, а не тоді, коли російські війська будуть стояти під Києвом чи Хмельницьким, чи коли українців призиватимуть в армію РФ для атаки на Польщу чи Німеччину. Як, на думку командира "Да Вінчі", повинна відбуватись мобілізація в Україні?

Тези Філімонова про мобілізацію пролунали в інтерв'ю медіа Deutsche Welle. Командир запропонував жорстко призивати людей в армію, але при цьому паралельно маються відбуватись зміни у війську. Серед них — потрібно покращити систему підготовки мобілізованих та збільшити відповідальність командирів.

Посилення мобілізації — коментар Філімонова див. з 27:37

Філімонов відповів на питання щодо змін, які потрібно провести у системі мобілізації. Відповідаючи на питання, він описав наслідки, які очікують українців, якщо вони тікатимуть від війська.

"Люди, які зараз тікають від армії, якщо країну буде втрачено, вони можуть бути впевнені. вони будуть або вбиті, або сидіти у в'язниці, або воювати в російській армії, нападати на Польщу, на там Німеччину, на Австрію. Інших варіантів немає. Вони мають іти воювати. Я вважаю, що мобілізація має бути максимально жорсткою", — сказав він.

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Військовий описав, що має відбуватись паралельно з жорсткою мобілізацією. Окрім підготовки, забезпечення та розподілу, він пропонує звернути увагу на командирів, які бувають безвідповідальні й втрачають людей через, наприклад, недбалість. Він згадав, що є підрозділи з великою кількістю втрат та зниклими безвісти через "безвідповідальне відношення до людського життя". Серед пропозицій Філімонова, які можна втілити вже зараз, а не чекати розборів після війни, — це звертати увагу на підрозділи, в яких "на штурм відправляється 100 людей і 100 людей пропали безвісти".

"Зараз війна, в армію треба йти й воювати треба, щоб ти там — хочеш, ти не хочеш — воювати треба. По мобілізації треба змінювати наслідки [для підрозділів з втратами]. Треба розбиратися, треба там міняти командування", — пояснив Філімонов.

Посилення мобілізації — деталі

Зазначимо, новий міністр оборони Євгеній Хмара розповів про ідеї посилення мобілізації в Україні. На думку Хмари, повинен змінитись підхід до "логіки мобілізації": щоб воювали не кількістю, а ефективним використанням людського ресурсу. Глава Міноборони пояснив, що відповідальність командирів повинна охоплювати весь процес перебування у війську — від призову до навчання до бойових завдань. Ще один напрямок — це робота над забезпеченням підрозділів озброєнням та військовою технікою, оскільки це також впливає на перебування людей в ЗСУ. Під час заритої розмови з журналістами Хмара сказав, що важливо знайти баланс між наявністю зброї та техніки, бойовими завданнями та ризиками для бійців.

Нагадуємо, у серпні народний депутат та секретар комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко висловився щодо мобілізації й зауважив, що можуть знизити вік призову до 50-55 років.