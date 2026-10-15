ТЦК идут по домам: когда мобилизация превращается в нарушение закона и как защититься

Сотрудники ТЦК заходят в частные дома и силой забирают мужчин. Омбудсмен сообщает о новых нарушениях, а юристы предупреждают: даже военное положение не отменяет неприкосновенность жилища. Фокус выяснил, можно ли не пускать ТЦК на порог, применять силу и как защитить свои права.

На днях омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что сотрудники ТЦК стали чаще заходить на частную территорию и даже в жилища. И речь идёт не о единичных случаях задержаний хозяев в частных домах, а о последовательной попытке проверить, последуют ли за такими действиями правовые меры.

В Украине, как сообщил уполномоченный по правам человека, было зафиксировано около 10 случаев, когда сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки проникали на частные территории, во дворы или в другие помещения и силой забирали мужчин.

"Я думаю, что это проверка: какова будет юридическая реакция, если сотрудники ТЦК и СП начнут заходить даже в частные помещения и силой выводить оттуда владельцев. То есть попробовали в одном регионе — была реакция, пробуют в других регионах", — отметил Лубинец.

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Сведений о взломанных дверях нет. По информации Лубинца, обычно люди сами открывали дверь или оставляли вход незапертым, после чего военнослужащие заходили в помещение и забирали мужчин. Такие действия, по его мнению, могут содержать признаки уголовных правонарушений.

Как отметил чиновник, один из случаев произошёл в Хмельницкой области. Но их на самом деле больше. К примеру, по данным полиции, в феврале в городе Хмельник Винницкой области мужчина убегал от группы оповещения и забежал в чужое домовладение, на территории которого между хозяевами и сотрудниками ТЦК произошёл конфликт, переросший в драку.

В результате трое участников инцидента (супруги и сотрудник ТЦК) получили телесные повреждения. Хозяина домовладения госпитализировали, его жена и военнослужащий получают лечение амбулаторно. По этому факту полицейские открыли три уголовных производства, в том числе и незаконное проникновение на территорию частной собственности. Дело расследуется по сей день.

А в Харькове ГБР открыла производство по факту пыток и стрельбы военнослужащими ТЦК и СП, которые под предлогом мобилизационных мероприятий ворвались в частный дом. Во время "обыска" они представились сотрудниками СБУ и, применяя силу и угрожая оружием, требовали от гражданских признания в причастности к сбыту наркотиков. Когда один из мужчин оказал сопротивление, по нему открыли огонь — он получил огнестрельное ранение.

Двух потерпевших силой вывезли в ТЦК, где долго удерживали, били, угрожали оружием и принуждали дать нужную информацию. Одного из них заставили подписать документы, в том числе об отмене отсрочки от мобилизации. Одного мужчину отпустили, другому удалось сбежать.

По делу проходит шесть человек, которые действовали по заранее согласованному плану. Часть — военнослужащие ТЦК, остальные — военные других подразделений. Им сообщено о подозрении в пытках по предварительному сговору группой лиц.

Даже военное положение не разрешает проникать на частную территорию

Как отмечают юристы, стоит начать со статьи 30 Конституции Украины, которая гарантирует неприкосновенность жилища. А в ней сказано, что частным лицам и государственным органам запрещено проникать в жилище или иное владение человека (двор, участок, хозпостройка) против его воли, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами Украины. К примеру, без постановления следственного судьи.

То есть никто из нас с вами, включая сотрудников ТЦК, не имеет автоматического права входить дом или частный двор без разрешения владельца, против его желания. И даже введённое в стране военное положение не отменяет неприкосновенность жилища.

"Да, сотрудники ТЦК имеют право вручать повестки по месту жительства, но вручение повестки не даёт им права самовольно переступать порог дома, открывать калитку или заходить в помещение. Они могут прийти домой к человеку, но без разрешения хозяина, владельца зайти во двор или тем более в дом — не имеют права", — рассказывает Фокусу адвокат Сергей Цимбалюк.

Жилищем лица считается любое помещение, которое находится в его постоянном или временном распоряжении, независимо от целевого назначения и правового статуса. Главный признак такого помещения — возможность постоянного или временного проживания в нём физических лиц, отмечает юрист.

Даже в сопровождении полиции вход в жильё, на частную территорию строго запрещён. Полицейские также обязаны действовать в пределах своих полномочий и при наличии предусмотренных законом оснований. Именно статья 233 Уголовного процессуального кодекса Украины регулирует проникновение в жилище или иное владение лица в рамках уголовного производства.

"Войти в жилище или другое владение человека можно с его добровольного согласия либо на основании определения следственного судьи, за исключением предусмотренных законом неотложных случаев. Закон предусматривает и исключительные неотложные случаи, когда проникновение допускается без предварительного судебного разрешения (например, пресечение преступления, спасение жизни или во время обыска по постановлению суда). Главное, само по себе участие полицейских в группах оповещения с ТЦК не даёт права входить внутрь без разрешения. Ни в одной статье закона не сказано о том, что вручение повестки, оповещение — повод заходить на частную территорию или в жильё", — отмечает адвокат.

ТЦК зашли в дом без разрешения: можно ли применять силу?

Если пришли сотрудники ТЦК, незаконно проникли на территорию помещения, значит, они должны быть привлечены к уголовной ответственности — с отсидками, посадками и лишением свободы. И вот так будет одно-два-три дела — они одумаются и перестанут нарушать закон, отмечает адвокат Олег Леонтьев. Но на сегодня этого не происходит. И, можно сказать, сотрудникам ТЦК везёт, потому что любой гражданин в случае проникновения на его территорию без разрешения может применить силу и даже оружие.

"Я бы не советовал никому отстреливаться от сотрудников ТЦК, полиции. При том, что если это произойдёт в частном домовладении или же на придомовой территории, это будет трактоваться как самооборона. Часть 5 статьи 36 УК "Необходимая оборона" прямо гласит, что применение оружия или любых других средств для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жильё или другое помещение не является превышением пределов необходимой обороны и не влечёт уголовной ответственности, независимо от тяжести причинённого вреда. То есть мы пошли путём Америки, где защита своей собственности не является превышением пределов необходимой оборон", — подчёркивает в комментарии Фокусу адвокат.

И даже, как отмечает юрист, были случаи, когда за ранение и даже гибель проникшего в дом злоумышленника владельца оправдывали без суда и следствия. Есть позиция Верховного суда, что в случае проникновения на чужую территорию посторонних лиц с непонятной целью, которая может быть криминальной, применение оружия оправдано, но сегодня не мирное время.

"Во время действия военного положения позиция прокуратуры и суда может быть совсем другой, если проник человек в военной форме, а ещё если окажется, что он военнослужащий из ТЦК. А вдруг эти люди в военной форме преследовали диверсионно-разведывательную группу, которая забежала на частную территорию?! То есть аргументов в пользу незаконно проникнувших можно найти много, и неизвестно, как дело обернётся. Я бы не рекомендовал применять оружие", — констатирует Леонтьев.

То есть сам по себе факт нахождения посторонних лиц на частной территории не означает, что любое применение силы в отношении них будет законным. Поэтому в случае незаконного проникновения на вашу территорию сотрудников ТЦК юристы советуют постараться урегулировать всё мирным образом. А именно: если они уже вошли и не хотят выходить, включить видеозапись на телефоне и снимать их лица, форму с привязкой к местности и времени. Попросить представиться и показать служебные удостоверения. Вызвать полицию (102) и сообщить о попытке незаконного проникновения на частную территорию. Обратиться с заявлением в Национальную полицию и в Офис Омбудсмена Украины в случае нарушения ваших прав.

Но поможет ли это предотвратить повторные нарушения сотрудниками ТЦК установленных границ закона — вопрос скорее риторический.

Напомним, ранее сообщалось, что все ТЦК получили подробную инструкцию о порядке взаимодействия при призыве военнообязанных на службу, а за её невыполнение предусмотрено наказание.

Несмотря на это инциденты с ТЦК и гражданскими происходят регулярно. В Харькове во время проведения мероприятий по оповещению произошел резонансный инцидент с участием мужчин в военной форме, в результате которого 74-летняя местная жительница получила тяжелые травмы.