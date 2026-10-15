ТЦК ходять по домівках: коли мобілізація перетворюється на порушення закону та як захиститися

Співробітники ТЦК заходять до приватних будинків і силою забирають чоловіків. Омбудсмен повідомляє про нові порушення, а юристи попереджають: навіть воєнний стан не скасовує недоторканність житла. Фокус з'ясував, чи можна не пускати ТЦК у дім, застосовувати силу та як захистити свої права.

Днями омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що співробітники ТЦК почали частіше заходити на приватну територію і навіть у помешкання. І мова йде не про поодинокі випадки затримань господарів у приватних будинках, а про послідовну спробу перевірити, чи будуть такі дії супроводжуватися правовими заходами.

В Україні, як повідомив уповноважений з прав людини, було зафіксовано близько 10 випадків, коли співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки проникали на приватні території, у двори або в інші приміщення та силою забирали чоловіків.

"Я вважаю, що це перевірка: якою буде юридична реакція, якщо співробітники ТЦК та СП почнуть заходити навіть у приватні приміщення та силою виводити звідти власників. Тобто спробували в одному регіоні — була реакція, пробують в інших регіонах", — зазначив Лубінець.

Видео дня

Інформації про зламані двері немає. За інформацією Лубінця, зазвичай люди самі відчиняли двері або залишали вхід незамкненим, після чого військовослужбовці заходили до приміщення й забирали чоловіків. Такі дії, на його думку, можуть містити ознаки кримінальних правопорушень.

Як зазначив чиновник, один із випадків стався у Хмельницькій області. Але насправді їх більше. Наприклад, за даними поліції, у лютому в місті Хмільник Вінницької області чоловік тікав від групи оповіщення і забіг на чужу присадибну ділянку, на території якої між господарями та співробітниками ТЦК стався конфлікт, що переріс у бійку.

У результаті троє учасників інциденту (подружжя та співробітник ТЦК) отримали тілесні ушкодження. Власника домоволодіння госпіталізували, його дружина та військовослужбовець проходять лікування амбулаторно. За цим фактом поліцейські відкрили три кримінальні провадження, зокрема щодо незаконного проникнення на територію приватної власності. Справа розслідується й досі.

А в Харкові ДБР порушило провадження за фактом катувань та стрілянини з боку військовослужбовців ТЦК та СП, які під приводом мобілізаційних заходів увірвалися до приватного будинку. Під час "обшуку" вони представилися співробітниками СБУ і, застосовуючи силу та погрожуючи зброєю, вимагали від цивільних осіб зізнання у причетності до збуту наркотиків. Коли один із чоловіків чинив опір, по ньому відкрили вогонь — він отримав вогнепальне поранення.

Двох потерпілих силою вивезли до ТЦК, де їх тривалий час утримували, били, погрожували зброєю та примушували надати потрібну інформацію. Одного з них змусили підписати документи, зокрема про скасування відстрочки від мобілізації. Одного чоловіка відпустили, іншому вдалося втекти.

У цій справі фігурують шість осіб, які діяли за заздалегідь узгодженим планом. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, решта — військові інших підрозділів. Їм повідомлено про підозру у катуваннях, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Навіть воєнний стан не дозволяє проникати на приватну територію

Як зазначають юристи, варто почати зі статті 30 Конституції України, яка гарантує недоторканність житла. А в ній зазначено, що приватним особам та державним органам заборонено проникати в житло або інше володіння людини (двір, ділянку, господарську споруду) проти її волі, крім випадків, передбачених Конституцією та законами України. Наприклад, без постанови слідчого судді.

Тобто ніхто з нас із вами, включаючи співробітників ТЦК, не має автоматичного права заходити до будинку чи приватного подвір’я без дозволу власника, всупереч його волі. І навіть введений у країні воєнний стан не скасовує недоторканність житла.

"Так, співробітники ТЦК мають право вручати повістки за місцем проживання, але вручення повістки не дає їм права самовільно переступати поріг будинку, відчиняти хвіртку чи заходити до приміщення. Вони можуть прийти додому до людини, але без дозволу господаря, власника зайти у двір або, тим більше, у будинок — не мають права", — розповідає Фокусу адвокат Сергій Цимбалюк.

Житлом особи вважається будь-яке приміщення, яке перебуває в її постійному або тимчасовому розпорядженні, незалежно від цільового призначення та правового статусу. Головною ознакою такого приміщення є можливість постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, зазначає юрист.

Навіть у супроводі поліції вхід до житла та на приватну територію суворо заборонено. Поліцейські також зобов’язані діяти в межах своїх повноважень та за наявності передбачених законом підстав. Саме стаття 233 Кримінально-процесуального кодексу України регулює проникнення в житло або інше володіння особи в рамках кримінального провадження.

"Увійти до житла або іншого володіння особи можна за її добровільною згодою або на підставі ухвали слідчого судді, за винятком передбачених законом невідкладних випадків. Закон передбачає й виняткові невідкладні випадки, коли проникнення допускається без попереднього судового дозволу (наприклад, запобігання злочину, порятунок життя або під час обшуку за постановою суду). Головне, що сама по собі участь поліцейських у групах оповіщення з ТЦК не дає права заходити всередину без дозволу. У жодній статті закону не сказано про те, що вручення повістки, оповіщення — привід заходити на приватну територію або в житло", — зазначає адвокат.

ТЦК зайшли до будинку без дозволу: чи можна застосовувати силу?

Якщо співробітники ТЦК прийшли й незаконно проникли на територію приміщення, то їх слід притягнути до кримінальної відповідальності — з ув’язненням, затриманням та позбавленням волі. І ось так буде одна-дві-три справи — вони схаменуться і перестануть порушувати закон, зазначає адвокат Олег Леонтьєв. Але на сьогодні цього не відбувається. І, можна сказати, співробітникам ТЦК пощастило, бо будь-який громадянин у разі проникнення на його територію без дозволу може застосувати силу і навіть зброю.

"Я б нікому не радив відкривати вогонь у відповідь на співробітників ТЦК чи поліції. При цьому, якщо це трапиться на території приватного домоволодіння або на прибудинковій території, це розглядатиметься як самооборона. Частина 5 статті 36 КК "Необхідна оборона" прямо передбачає, що застосування зброї або будь-яких інших засобів для запобігання протиправному насильницькому вторгненню в житло або інше приміщення не є перевищенням меж необхідної оборони і не тягне за собою кримінальної відповідальності, незалежно від тяжкості заподіяної шкоди. Тобто ми пішли шляхом Америки, де захист своєї власності не є перевищенням меж необхідної оборони", — підкреслює у коментарі Фокусу адвокат.

І навіть, як зазначає юрист, траплялися випадки, коли власника виправдовували без суду й слідства за поранення чи навіть загибель зловмисника, який проник до будинку. Існує позиція Верховного суду, що в разі проникнення на чужу територію сторонніх осіб з незрозумілою метою, яка може бути злочинною, застосування зброї є виправданим, але сьогодні не мирний час.

"Під час дії воєнного стану позиція прокуратури та суду може бути зовсім іншою, якщо на територію проник чоловік у військовій формі, а ще якщо виявиться, що він — військовослужбовець із ТЦК. А раптом ці люди у військовій формі переслідували диверсійно-розвідувальну групу, яка забігла на приватну територію?! Тобто аргументів на користь тих, хто незаконно проник, можна знайти багато, і невідомо, як справа обернеться. Я б не рекомендував застосовувати зброю", — констатує Леонтьєв.

Тобто сам по собі факт перебування сторонніх осіб на приватній території не означає, що будь-яке застосування сили щодо них буде законним. Тому у разі незаконного проникнення на вашу територію співробітників ТЦК юристи радять спробувати врегулювати все мирним шляхом. А саме: якщо вони вже увійшли й не хочуть виходити, увімкніть відеозапис на телефоні та знімайте їхні обличчя, форму з прив’язкою до місцевості та часу. Попросити представитися та показати службові посвідчення. Викликати поліцію (102) і повідомити про спробу незаконного проникнення на приватну територію. Звернутися із заявою до Національної поліції та до Офісу Омбудсмена України у разі порушення ваших прав.

Але чи допоможе це запобігти повторним порушенням співробітниками ТЦК встановлених меж закону — це, скоріше, риторичне питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі ТЦК отримали детальну інструкцію щодо порядку взаємодії під час призову військовозобов’язаних на службу, а за її невиконання передбачено покарання.

Незважаючи на це, інциденти за участю ТЦК та цивільних осіб трапляються регулярно. У Харкові під час проведення заходів з оповіщення стався резонансний інцидент за участю чоловіків у військовій формі, в результаті якого 74-річна місцева мешканка отримала важкі травми.