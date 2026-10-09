У Харкові 74-річна жінка отримала травми через ТЦК: у відомстві озвучили свою версію (відео)

Нацполіція та військове командування розслідують інцидент у Харкові, де під час заходів оповіщення військовослужбовець штовхнув 74-річну жінку, спричинивши їй важкі переломи.

У Харкові під час здійснення заходів з оповіщення стався резонансний інцидент за участю чоловіків у військовій формі, внаслідок якого важкі травми дістала 74-річна місцева мешканка. Про інцидент повідомило керівництво Харківського обласного ТЦК та СП, а відеозапис події оприлюднили очевидці у соціальних мережах.

На кадрах видно момент, коли під час суперечки один із чоловіків у військовій формі відштовхує літню жінку, після чого вона падає на асфальт.

За словами свідків події та медиків, у потерпілої діагностували закритий перелом шийки стегна та зламану ключицю. Очевидці також стверджують, що військовослужбовці не надали постраждалій першої допомоги, не викликали бригаду екстреної медичної допомоги, а одразу після падіння жінки сели до мікроавтобуса та залишили місце події. В результаті інциденту 74-річна жінка нібито отримала перелом шийки стегна та ключиці. Втім, ці дані потребують підтвердження правоохоронними органами або медичними документами.

Видео дня

За оприлюдненим епізодом Національна поліція Харківської області розпочала перевірку та з'ясовує всі обставини події для надання правової оцінки діям всіх учасників конфлікту.

Що заявили у ТЦК

Харківський обласний ТЦК та СП вже оприлюднив свою версію подій. За попередньою інформацією керівництва Харківського обласного ТЦК та СП, конфлікт почався після того, як один із цивільних, за твердженням військових, почав поводитися агресивно та напав на військовослужбовців групи оповіщення.

У ТЦК заявили, що під час сутички один із військовослужбовців, захищаючись, відштовхнув жінку, яка втрутилася в конфлікт. Після цього вона впала та травмувалася.

Разом з тим, у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомили про початок службового розслідування. Командування запевнило, що у разі підтвердження провини військовослужбовця його буде притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

"Наразі керівництво Харківського обласного ТЦК та СП перевіряє всі обставини події", — повідомили у відомстві.

Там також наголосили, що співпрацюють зі слідством, надають необхідну інформацію та забезпечують доступ до матеріалів, які можуть бути потрібні для встановлення обставин події.

Водночас, у ТЦК закликали не робити остаточних висновків щодо дій учасників конфлікту до завершення розслідування.

"Просимо утриматися від передчасних висновків щодо дій учасників конфлікту до завершення досудового розслідування", — зазначили у Харківському обласному ТЦК та СП.

Застосування сили працівниками ТЦК

Омбудсман Дмитро Лубінець неодноразово заявляв про скарги громадян на ймовірне незаконне застосування сили працівниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Серед таких повідомлень — побиття, незаконне обмеження свободи, вилучення телефонів та інші випадки, які Офіс уповноваженого передає правоохоронцям для перевірки.

Так, у травні 2026 року Лубінець повідомляв, що за 2025 рік отримав понад 6 тисяч звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізації, а серед проблем називав "застосування незаконної сили, побиття".

"Найгостріше питання, з яким я стикнувся у 2025 році – мобілізація. Шановні народні депутати, кількість звернень до мене по порушенню прав громадян України, пов'язаних з проведенням мобілізації, у порівнянні з 22 роком, зросла в 333 рази", — заявляв Дмитро Лубінець під час виступу у Верховній Раді 13 травня.

А от станом на початок жовтня 2026 року Лубінець повідомляв про понад 5800 звернень щодо ймовірно незаконних дій працівників ТЦК від початку року. Таку статистику уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець озвучував в ефірі День.LIVE.

Нагадаємо, у Києві біля головної студії телеканалу "Інтер" працівники ТЦК та поліція силоміць затримали чоловіка, якого, за даними ЗМІ, називають режисером телеканалу. У мережі поширилося відео інциденту, після якого Київський міський ТЦК та СП офіційно відреагував на подію.

Українцям варто пам'ятати, що працівники ТЦК не мають окремого права застосовувати зброю проти цивільних. Виняток становлять лише випадки необхідної оборони, коли існує реальна загроза життю чи здоров'ю.