Працівники ТЦК затримали режисера телеканалу "Інтер" прямо біля студії (відео)

У соцмережах поширюється відео силового затримання чоловіка біля головної студії телеканалу "Інтер". Київський ТЦК та СП вже офіційно відреагував на це.

На опублікованих кадрах видно, як поліцейські та представники ТЦК заштовхують чоловіка в автомобіль, а люди у військовій формі завалюють на землю іншу особу.

Офіційна позиція Київського ТЦК та СП

У Київському міському ТЦК та СП стверджують, що поліція затримала режисера монтажу ТОВ "Телестудія "Служба інформації", який перебував у розшуку за порушення вимог законодавства.

За даними відомства, чоловік не мав оформленої відстрочки та підлягав призову, а ні він сам, ні компанія не подбали про його бронювання, тому дії силовиків вважають правомірними.

Нагадаємо, у коментарі Фокусу юристи Олександр Дубовий та Діана Тернова пояснили, як саме має відбуватися направлення на ВЛК, хто його оформлює, які документи потрібно підготувати та що робити, якщо процедура була порушена.

Видео дня

Крім того, у місті Миколаїв Львівської області біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування стався вибух. Внаслідок інциденту один чоловік отримав поранення.

Зокрема, українцям, які досягли граничного віку перебування в запасі, більше не потрібно особисто приходити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб знятися з військового обліку. Процес виключення відтепер відбувається у цифровому форматі через електронну систему.