Оштрафували на 25 500 грн, бо не пройшов ВЛК: юристи пояснили, коли дії ТЦК є незаконними

Разом із юристами розібрали випадок, коли 25 500 грн штрафу за непроходження ВЛК скасували через порушення процедури.

Проходження військово-лікарської комісії є обов’язком військовозобов’язаних у передбачених законом випадках. Водночас це не означає, що людину можуть будь-якого моменту відправити на медогляд без дотримання визначеної процедури. Важливими є як саме направлення на ВЛК, так і час на підготовку медичних документів, і порядок проведення медогляду.

Зокрема, військовозобов’язаний має отримати належно оформлене направлення, а ТЦК та СП повинен врахувати необхідність підготовки документів про стан здоров’я. Якщо ж людину одразу після прибуття до ТЦК направляють на ВЛК, не давши можливості зібрати необхідні медичні документи, це може стати підставою для оскарження подальших рішень.

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У коментарі Фокусу юристи Олександр Дубовий та Діана Тернова пояснили, як саме має відбуватися направлення на ВЛК, хто його оформлює, які документи потрібно підготувати та що робити, якщо процедура була порушена.

Штраф ТЦК за непроходження ВЛК можна оскаржити: юрист пояснив процедуру

Фокус вже розповідав про справу військовозобов’язаного, якого доставили до ТЦК і одразу запропонували пройти військово-лікарську комісію на місці. Він не відмовлявся від комісії, але попросив пройти огляд за місцем свого військового обліку, щоб встигнути зібрати медичні документи про наявні захворювання. Службовці розцінили це як пряму відмову від комісії та наклали штраф 25 500 грн за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП. Тож чоловік подав до суду на оскарження постанови ТЦК, який скасував штраф територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і акцентував на тому, що чоловіку не надали достатньо часу для збору медичних документів перед проходженням медогляду.

Адвокат Олександр Дубовий у коментарі Фокусу пояснив, що сам факт наявності у військовозобов’язаного обов’язку проходити ВЛК не означає, що людина повинна самостійно ініціювати цей процес.

Олександр Дубовий , керівник адвокатського бюро Олександра Дубового

Кожний військовозобов"язаний повинен проходити військово-лікарську комісію. Однак обов"язок не визначає необхідність самостійно ініціювати проходження ВЛК. Для проходження ВЛК має дати направлення саме начальник ТЦК та СП

За словами юриста, важливим є не лише саме направлення, а й можливість підготуватися до медичного огляду. Зокрема, ТЦК має врахувати, що військовозобов’язаному можуть знадобитися медична карта, виписки та інші документи про захворювання, травми чи поранення.

"Більше того, ТЦК та СП має забезпечити людині час, щоб зібрати медичні документи для проходження ВЛК. Водночас якщо особу доставляють до ТЦК та СП і відразу пропонують пройти ВЛК, вона фізично не встигає підготувати ці документи, а тому такі дії посадових осіб ТЦК та СП є протиправними. Відповідно якщо за таких обставин на особу накладається штраф за непроходження ВЛК, його можна оскаржити у зв’язку з порушенням процедури направлення на проходження медичного огляду", — пояснює Дубовий.

Кого не мають направляти на ВЛК

Процедура направлення на медичний огляд регулюється, зокрема, Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженим постановою Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, та Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженим наказом Міноборони №402 від 14 серпня 2008 року.

Дубовий звертає увагу, що направити на ВЛК можна не кожного військовозобов’язаного.

Зокрема, на медогляд не направляють військовозобов’язаних, які звернулися для оформлення відстрочки та очікують рішення за заявою. Також це стосується осіб, які вже мають відстрочку, заброньовані або мають інвалідність.

Юрист пояснив, чому перед ВЛК військовозобов"язаному мають дати час на медичні документи Фото: З відкритих джерел

Хто видає направлення на ВЛК

Направлення на медичний огляд має підписати начальник ТЦК та СП. Саме він направляє військовозобов’язаного на проходження ВЛК.

Документ має містити реєстраційний номер і дату направлення, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження людини, мету та дату початку медичного огляду, а також назву і поштову адресу закладу охорони здоров’я.

Для військовозобов’язаних віком до 45 років у направленні також має бути зазначена необхідність визначення придатності до проходження військової служби у десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та морській піхоті.

За бажанням військовозобов’язаного направлення може бути надіслане через застосунок "Резерв+".

Як відбувається направлення безпосередньо в ТЦК

За словами Дубового, законодавство передбачає послідовність дій під час направлення людини на ВЛК.

Спочатку військовозобов’язаному вручають повістку, у якій має бути чітко визначена мета виклику — проходження ВЛК. Після прибуття до ТЦК та СП людині мають вручити окреме направлення на медичний огляд.

"Вручення направлення на ВЛК. Це окремий документ (зразок наведено у додатку до Положення №402), який має бути виданий особі до початку медичного огляду, а не оформлений заднім числом чи в день самого огляду без належного проміжку часу".

Після цього військовозобов’язаному мають надати можливість підготувати необхідні медичні документи. Юрист радить, якщо це можливо, подбати про них заздалегідь.

"Якщо особа має хронічні захворювання, варто заздалегідь звернутися до лікаря за випискою, а не розраховувати на те, що всі дані вже є в ЕСОЗ", — каже він.

Далі ВЛК при ТЦК та СП формує на військовозобов’язаного картку обстеження та медичного огляду в паперовій формі за місцем провадження медичної практики у державному або комунальному закладі охорони здоров’я.

Після цього людина проходить медичний огляд у лікарів відповідних спеціальностей та отримує постанову ВЛК.

Де і як проходять медогляд

Направити військовозобов’язаного можна до ВЛК при районному або міському ТЦК та СП. Медичний огляд проводять у закладах охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які мають договір із Національною службою здоров’я України.

Під час медогляду обов’язково мають зробити наступні процедури:

загальний аналіз крові та сечі;

аналіз крові на ВІЛ, гепатити B і C;

відповідне дослідження на сифіліс;

визначити групу крові та резус-належність;

рентгенологічне обстеження органів грудної клітки та ЕКГ.

Для людей старше 40 років обов’язковими також є вимірювання внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор. Інші обстеження проводять за медичними показаннями.

Військовозобов’язаного оглядають такі лікарі:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

За медичними показаннями можуть залучатися лікарі інших спеціальностей.

Які документи потрібно взяти на ВЛК

Під час огляду військовозобов’язаний має надати членам ВЛК медичну карту амбулаторного хворого, а також виписки щодо перенесених захворювань, травм, поранень тощо — якщо відповідної інформації немає в електронній системі охорони здоров’я.

Тому, наголошує Дубовий, під час визначення дати проходження ВЛК начальник ТЦК та СП має врахувати необхідність збору таких документів: "Тобто при визначенні дати направлення на ВЛК начальник ТЦК та СП зобов’язаний врахувати необхідність надання таких документів і забезпечити військовозобов’язаному час та можливість для їх збору та надання".

Тим часом військова юристка ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова радить заздалегідь зібрати медичну карту, виписки та результати обстежень, особливо якщо йдеться про хронічні захворювання або наслідки травм. За її рекомендацією, обстеження бажано мати свіжі, за поточний рік.

Діана Тернова , військова юристка ЮК "Приходько та партнери"

Законодавство передбачає чітку послідовність дій ТЦК при направленні особи на військово-лікарську комісію. Вручення повістки із зазначенням мети прибуття. Повістка повинна містити чітко визначену мету виклику, а саме проходження ВЛК.

Якщо певні медичні дані відсутні в ЕСОЗ, паперові документи варто взяти із собою. Це, зокрема, може бути актуально у випадку лікування у приватній клініці, яка не інтегрована з ЕСОЗ.

До початку огляду ТЦК та СП також отримує дані від органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю.

Скільки часу триває ВЛК

За загальним правилом медичний огляд не має тривати більше шести днів. Якщо виникає необхідність у додаткових обстеженнях, строк може становити до 14 днів.

За результатами ВЛК щодо військовозобов’язаного приймається постанова із визначенням ступеня придатності або наданням відстрочки для лікування.

Як отримати направлення через "Резерв+"

Електронне направлення через "Резерв+" є альтернативним добровільним способом отримати документ без особистого візиту до ТЦК для його оформлення на папері.

Процедура передбачає авторизацію у застосунку та формування запиту на направлення на ВЛК. Людина заповнює необхідну форму, зокрема зазначає особисті дані та ТЦК за місцем військового обліку, після чого надсилає запит.

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ТЦК розглядає та підписує запит, зазвичай протягом доби. Після цього в застосунку з’являється повідомлення з номером направлення, датою його реєстрації, адресою медичного закладу, до якого прикріплена людина, та даними керівника ТЦК, який підписав направлення.

Електронне направлення має таку саму юридичну силу, як і паперове.

При цьому медичний заклад для проходження огляду визначається автоматично — це заклад, закріплений за відповідним ТЦК, у якому людина перебуває на військовому обліку.

Що робити, якщо ВЛК провели з порушеннями

Дубовий зазначає, що рішення ВЛК також можна оскаржити, якщо військовозобов’язаний із ним не погоджується.

Передусім, подати скаргу до ВЛК при обласному ТЦК та СП протягом 30 днів із дати прийняття постанови. Можна також звернутися до ВЛК при районному або міському ТЦК та СП із заявою про незгоду з рішенням та направленням на повторне проходження ВЛК при обласному, Київському або Севастопольському міському ТЦК та СП.

"Таким чином, порушення одного з етапів є як мінімум підставою для оскарження постанов про притягнення до відповідальності за непроходження ВЛК. Також це інколи свідчить і про можливість оскарження самого рішення ВЛК".

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Тернова радить у разі незгоди з постановою ВЛК або процедурою її призначення фіксувати порушення та якомога швидше звертатися по правову допомогу, оскільки строки оскарження є обмеженими.

Нагадаємо, Фокус вже повідомляв про застосування зброї з боку військових ТЦК щодо цивільного населення і коли існує реальна загроза життю чи здоров'ю людини.