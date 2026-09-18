Газ, палиця і погрози: в Одесі працівника ТЦК засудили до 5 років за жорстоку мобілізацію

В Одесі суд призначив працівнику ТЦК п'ять років колонії за силову мобілізацію трьох чоловіків, яку він проводив без участі поліції. Затриманих бризкали сльозогінним газом, били й залякували.

Одеський суд виніс вирок працівнику територіального центру комплектування, який силоміць мобілізував трьох чоловіків, діючи без участі поліції. Засуджений проведе п'ять років у колонії. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

В Одесі працівник ТЦК отримав 5 років колонії

деський суд виніс вирок працівнику територіального центру комплектування, який силоміць мобілізував трьох чоловіків, діючи без участі поліції. Засуджений проведе п'ять років у колонії. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Під час затримання до чоловіків застосували сльозогінний газ, від дії якого один із них утратив свідомість. Потерпілих били руками й палицею, зокрема по голові, хапали за шию та притискали до підлоги автомобіля. Крім того, їм погрожували новим насильством, у тому числі сексуальним.

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Документи затриманих навіть не переглянули, тож чи були законні підстави для їхньої мобілізації, ніхто не з'ясовував. Зрештою обвинувачений визнав свою провину, уклавши відповідну угоду з прокуратурою.

Нагадаємо, у Миколаєві на Львівщині з автомобіля кинули вибухівку біля будівлі Стрийського районного ТЦК. Унаслідок теракту постраждав військовослужбовець, а СБУ вже затримала двох підозрюваних.

Також варто пам'ятати, що працівники ТЦК не мають окремого права застосовувати зброю проти цивільних. Виняток становлять лише випадки необхідної оборони, коли існує реальна загроза життю чи здоров'ю.