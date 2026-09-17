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Кинули вибухівку з авто: СБУ затримала двох підозрюваних після вибуху біля ТЦК на Львівщині

Вибух біля будівлі Стрийського РТЦК у Миколаєві Львівської області, двох чоловіків затримали
ТЦК | Фото: Стрийський РТЦК та СП

У Миколаєві на Львівщині з автомобіля кинули вибухівку біля будівлі ТЦК — СБУ вже затримала двох підозрюваних у теракті, унаслідок якого поранено військовослужбовця.

У місті Миколаїв Львівської області стався вибух біля будівлі Стрийського районного ТЦК та СП. Служба безпеки України кваліфікувала подію як терористичний акт і вже затримала двох чоловіків, причетних до злочину. Про це повідомила пресслужба СБУ у Львівській області.

За даними слідства, подія сталася 17 вересня близько 16:30 біля входу до будівлі Стрийського районного ТЦК та СП у місті Миколаїв Стрийського району Львівської області. Невідомі особи, які проїжджали повз військовий об’єкт на автомобілі, викинули з салону вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2-го відділу Стрийського РТЦК та СП. Інформація про його стан суперечлива — спочатку повідомлялося, що його госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні, а стан оцінювали як середньої тяжкості. Деякі джерела пишуть, що медики надали пораненому необхідну допомогу безпосередньо на місці.

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На місці події після вибуху працювали правоохоронці та слідчо-оперативна група.

У результаті оперативно-розшукових дій оперативники СБУ разом із Національною поліцією встановили осіб, які кинули вибухівку, та затримали обох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"СБУ кваліфікує вибух в м. Миколаїв Львівської області як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження", — повідомили в пресслужбі СБУ у Львівській області.

Наразі правоохоронці спільно з військовою прокуратурою продовжують слідчі дії, аби встановити всі обставини злочину та виявити інших можливих співучасників. Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Скриншот офіційного допису СБУ у Львівській області про затримання підозрюваних у вибуху біля ТЦК
Офіційний допис СБУ про вибух біля ТЦК у Миколаєві на Львівщині
Фото: СБУ

Попередні випадки вибухів або атак на об’єкти ТЦК на Львівщині

Зазначимо, що напади на представників ТЦК та СП в Україні не є поодинокими: раніше вже фіксувалися випадки застосування вибухових пристроїв, зброї та ножів, а також напади безпосередньо на військовослужбовців центрів комплектування.

Наприклад, 23 січня 2026 року в селі Солонка Львівського району військовослужбовці ТЦК разом із поліцейськими помітили чоловіка, який поводився підозріло та сів у автомобіль BMW. Під час спілкування він кинув страйкбольну гранату, яка вибухнула, після чого чоловік утік. Потерпілих не було. Поліція встановила його особу — це був 48-річний житель Львівського району.

Ще один випадок стався 12 лютого 2025 року. На лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про нібито замінування Дрогобицького РТЦК та СП. Правоохоронці евакуювали працівників і відвідувачів та обстежили будівлю, однак вибухівки чи інших небезпечних предметів не знайшли. Поліція встановила автора повідомлення — 60-річного мешканця одного із сіл Дрогобицького району. Його затримали, а згодом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, 29 травня 2026 року у Львові на вулиці Хвильового чоловік напав із ножем на військовослужбовця ТЦК, який перебував у складі групи оповіщення. Військовий отримав різану рану плеча. Поліція встановила та затримала 29-річного львів'янина.

Нагадаємо, працівники ТЦК не мають окремого права стріляти по цивільних, однак у визначених законом випадках можуть застосувати зброю в межах необхідної оборони.

Також ми писали, що у Львові під час конфлікту між військовослужбовцем ТЦК та місцевою жителькою чоловік штовхнув жінку, після чого вона впала на землю. Поліція почала перевірку обставин інциденту, а Львівський обласний ТЦК призначив службову перевірку.