Кинули вибухівку з авто: СБУ затримала двох підозрюваних після вибуху біля ТЦК на Львівщині

У Миколаєві на Львівщині з автомобіля кинули вибухівку біля будівлі ТЦК — СБУ вже затримала двох підозрюваних у теракті, унаслідок якого поранено військовослужбовця.

У місті Миколаїв Львівської області стався вибух біля будівлі Стрийського районного ТЦК та СП. Служба безпеки України кваліфікувала подію як терористичний акт і вже затримала двох чоловіків, причетних до злочину. Про це повідомила пресслужба СБУ у Львівській області.

За даними слідства, подія сталася 17 вересня близько 16:30 біля входу до будівлі Стрийського районного ТЦК та СП у місті Миколаїв Стрийського району Львівської області. Невідомі особи, які проїжджали повз військовий об’єкт на автомобілі, викинули з салону вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2-го відділу Стрийського РТЦК та СП. Інформація про його стан суперечлива — спочатку повідомлялося, що його госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні, а стан оцінювали як середньої тяжкості. Деякі джерела пишуть, що медики надали пораненому необхідну допомогу безпосередньо на місці.

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На місці події після вибуху працювали правоохоронці та слідчо-оперативна група.

У результаті оперативно-розшукових дій оперативники СБУ разом із Національною поліцією встановили осіб, які кинули вибухівку, та затримали обох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"СБУ кваліфікує вибух в м. Миколаїв Львівської області як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження", — повідомили в пресслужбі СБУ у Львівській області.

Наразі правоохоронці спільно з військовою прокуратурою продовжують слідчі дії, аби встановити всі обставини злочину та виявити інших можливих співучасників. Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Офіційний допис СБУ про вибух біля ТЦК у Миколаєві на Львівщині Фото: СБУ

Попередні випадки вибухів або атак на об’єкти ТЦК на Львівщині

Зазначимо, що напади на представників ТЦК та СП в Україні не є поодинокими: раніше вже фіксувалися випадки застосування вибухових пристроїв, зброї та ножів, а також напади безпосередньо на військовослужбовців центрів комплектування.

Наприклад, 23 січня 2026 року в селі Солонка Львівського району військовослужбовці ТЦК разом із поліцейськими помітили чоловіка, який поводився підозріло та сів у автомобіль BMW. Під час спілкування він кинув страйкбольну гранату, яка вибухнула, після чого чоловік утік. Потерпілих не було. Поліція встановила його особу — це був 48-річний житель Львівського району.

Ще один випадок стався 12 лютого 2025 року. На лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про нібито замінування Дрогобицького РТЦК та СП. Правоохоронці евакуювали працівників і відвідувачів та обстежили будівлю, однак вибухівки чи інших небезпечних предметів не знайшли. Поліція встановила автора повідомлення — 60-річного мешканця одного із сіл Дрогобицького району. Його затримали, а згодом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, 29 травня 2026 року у Львові на вулиці Хвильового чоловік напав із ножем на військовослужбовця ТЦК, який перебував у складі групи оповіщення. Військовий отримав різану рану плеча. Поліція встановила та затримала 29-річного львів'янина.

Нагадаємо, працівники ТЦК не мають окремого права стріляти по цивільних, однак у визначених законом випадках можуть застосувати зброю в межах необхідної оборони.

Також ми писали, що у Львові під час конфлікту між військовослужбовцем ТЦК та місцевою жителькою чоловік штовхнув жінку, після чого вона впала на землю. Поліція почала перевірку обставин інциденту, а Львівський обласний ТЦК призначив службову перевірку.