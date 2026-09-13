Чи мають працівники ТЦК право стріляти: що говорить закон

Працівники ТЦК не мають окремого права застосовувати зброю проти цивільних. Винятком є ситуації, коли зброя застосовується в рамках необхідної оборони через реальну загрозу життю чи здоров’ю.

Про це йдеться у матеріалі видання “Телеграф”.

ТЦК не є правоохоронними органами, тому законодавство не передбачає для них спеціального права застосовувати зброю проти цивільного населення.

Водночас більшість працівників ТЦК є військовослужбовцями Збройних сил України та мають право на табельну зброю. Її носіння під час патрулювання регулюється внутрішніми статутами й наказами військового командування.

Застосування зброї допускається лише як крайній захід у рамках необхідної оборони, передбаченої статтею 36 Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема, про прямий фізичний напад, збройний або груповий напад, а також спробу заволодіти зброєю військовослужбовця.

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Водночас зброю або спецзасоби не можна застосовувати під час словесних конфліктів, провокацій чи образ. Також заборонено використовувати їх для зупинки людини, яка намагається втекти, при пасивному опорі або для примусового затримання чи доставки до ТЦК без прямої загрози життю співробітника.

Випадки неправомірного демонстративного використання або застосування зброї працівниками ТЦК підлягають розслідуванню Державним бюро розслідувань та Військовою службою правопорядку.

Нагадаємо, у травні Фокус повідомляв про підготовку змін у процедурі бронювання працівників від мобілізації.

Раніше також з’являлася інформація про можливе тимчасове призупинення автоматичного бронювання через “Дію”. Очікувалося, що процес могли поставити на паузу орієнтовно 8 серпня у зв’язку зі створенням координаційного центру, який мав додатково перевіряти підприємства на відповідність критеріям критичної важливості.