Имеют ли сотрудники ТЦК право стрелять: что говорит закон

Сотрудники ТЦК не имеют отдельного права применять оружие против гражданских лиц. Исключением являются ситуации, когда оружие применяется в рамках необходимой обороны в связи с реальной угрозой жизни или здоровью.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

ТЦК не являются правоохранительными органами, поэтому законодательство не предусматривает для них специального права на применение оружия против гражданского населения.

В то же время большинство сотрудников ТЦК являются военнослужащими Вооружённых сил Украины и имеют право на табельное оружие. Его ношение во время патрулирования регулируется внутренними уставами и приказами военного командования.

Применение оружия допускается лишь в качестве крайней меры в рамках необходимой обороны, предусмотренной статьей 36 Уголовного кодекса Украины. Речь идет, в частности, о прямом физическом нападении, вооруженном или групповом нападении, а также о попытке завладеть оружием военнослужащего.

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В то же время оружие или спецсредства нельзя применять во время словесных конфликтов, провокаций или оскорблений. Также запрещено использовать их для остановки человека, пытающегося скрыться, при пассивном сопротивлении или для принудительного задержания либо доставки в ТЦК без прямой угрозы жизни сотрудника.

Случаи неправомерного демонстративного использования или применения оружия сотрудниками ТЦК подлежат расследованию Государственным бюро расследований и Военной службой правопорядка.

Напомним, что в мае Фокус сообщал о подготовке изменений в процедуре бронирования работников от мобилизации.

Ранее также появлялась информация о возможной временной приостановке автоматического бронирования через "Дію". Ожидалось, что процесс может быть приостановлен примерно 8 августа в связи с созданием координационного центра, который должен был дополнительно проверять предприятия на соответствие критериям критической важности.