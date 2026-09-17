Взрывчатку бросили из машины: СБУ задержала двух подозреваемых после взрыва возле ТЦК во Львовской области

В Николаеве (Львовская область) из автомобиля бросили взрывчатку возле здания ТЦК — СБУ уже задержала двух подозреваемых в теракте, в результате которого был ранен военнослужащий.

В городе Николаев Львовской области произошел взрыв возле здания Стрыйского районного ТЦК и СП. Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как террористический акт и уже задержала двух мужчин, причастных к преступлению. Об этом сообщила пресс-служба СБУ во Львовской области.

По данным следствия, инцидент произошёл 17 сентября около 16:30 у входа в здание Стрыйского районного ТЦК и СП в городе Николаев Стрыйского района Львовской области. Неизвестные лица, проезжавшие мимо военного объекта на автомобиле, выбросили из салона взрывное устройство.

В результате взрыва ранение получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Информация о его состоянии противоречива — сначала сообщалось, что его госпитализировали в Николаевскую центральную районную больницу, а состояние оценивали как средней тяжести. Некоторые источники пишут, что медики оказали раненому необходимую помощь непосредственно на месте.

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На месте происшествия после взрыва работали правоохранители и следственно-оперативная группа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией установили личности лиц, бросивших взрывчатку, и задержали обоих фигурантов в порядке, предусмотренном статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"СБУ квалифицирует взрыв в г. Николаев Львовской области как террористический акт и уже возбудила соответствующее уголовное дело", — сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области.

В настоящее время правоохранительные органы совместно с военной прокуратурой продолжают следственные действия с целью установления всех обстоятельств преступления и выявления других возможных соучастников. Досудебное расследование ведется по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Официальное сообщение СБУ о взрыве возле ТЦК в Николаеве на Львовщине Фото: СБУ

Предыдущие случаи взрывов или нападений на объекты ТЦК в Львовской области

Отметим, что нападения на представителей ТЦК и СП в Украине не являются единичными: ранее уже фиксировались случаи применения взрывных устройств, оружия и ножей, а также нападения непосредственно на военнослужащих центров комплектования.

Например, 23 января 2026 года в селе Солонка Львовского района военнослужащие ТЦК вместе с полицейскими заметили мужчину, который вел себя подозрительно и сел в автомобиль BMW. Во время разговора он бросил страйкбольную гранату, которая взорвалась, после чего мужчина скрылся. Пострадавших не было. Полиция установила его личность — это был 48-летний житель Львовского района.

Еще один случай произошел 12 февраля 2025 года. На линию 102 поступило анонимное сообщение о якобы заминировании Дрогобычского РТЦК и СП. Правоохранители эвакуировали сотрудников и посетителей и обследовали здание, однако взрывчатки или других опасных предметов не обнаружили. Полиция установила автора сообщения — 60-летнего жителя одного из сел Дрогобычского района. Его задержали, а впоследствии суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, 29 мая 2026 года во Львове на улице Хвылевого мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК, входившего в состав группы оповещения. Военный получил резаную рану плеча. Полиция установила личность и задержала 29-летнего львовянина.

Напомним, что сотрудники ТЦК не имеют отдельного права стрелять по гражданским лицам, однако в определённых законом случаях могут применить оружие в рамках необходимой обороны.

Также мы писали, что во Львове во время конфликта между военнослужащим ТЦК и местной жительницей мужчина толкнул женщину, после чего она упала на землю. Полиция начала проверку обстоятельств инцидента, а Львовский областной ТЦК назначил служебную проверку.