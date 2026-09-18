Газ, дубинка и угрозы: в Одессе сотрудника ТЦК приговорили к 5 годам за жестокую мобилизацию

В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к пяти годам колонии за насильственную мобилизацию трёх мужчин, которую он проводил без участия полиции. Задержанных обрызгивали слезоточивым газом, избивали и запугивали.

Одесский суд вынес приговор сотруднику территориального центра комплектования, который силой мобилизовал троих мужчин, действуя без участия полиции. Осужденный проведет пять лет в колонии. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

В Одессе сотрудник ТЦК получил 5 лет колонии

Окружной суд вынес приговор сотруднику территориального центра комплектования, который силой мобилизовал троих мужчин, действуя без участия полиции. Осужденный проведет пять лет в колонии. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Во время задержания к мужчинам применили слезоточивый газ, от воздействия которого один из них потерял сознание. Пострадавших избивали руками и палкой, в том числе по голове, хватали за шею и прижимали к полу автомобиля. Кроме того, им угрожали новым насилием, в том числе сексуальным.

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Документы задержанных даже не просматривали, поэтому никто не выяснял, были ли законные основания для их мобилизации. В итоге обвиняемый признал свою вину, заключив соответствующее соглашение с прокуратурой.

Напомним, в Николаеве на Львовщине из автомобиля бросили взрывчатку возле здания Стрыйского районного ТЦК. В результате теракта пострадал военнослужащий, а СБУ уже задержала двух подозреваемых.

Также следует помнить, что сотрудники ТЦК не имеют отдельного права применять оружие против гражданских лиц. Исключение составляют лишь случаи необходимой обороны, когда существует реальная угроза жизни или здоровью.