Не зобов'язані носити медичні довідки: суд поставив крапку в у питанні ВЛК та скасував штраф

Полтавський суд поставив крапку у справі, коли чоловіка оштрафували на понад 25 тисяч гривень лише за те, що він попросив час на підготовку медичних документів перед проходженням військово-лікарської комісії. Юристи пояснили, чому таке рішення важливе для інших військовозобов'язаних.

Чоловіка доставили до ТЦК і одразу запропонували пройти військово-лікарську комісію на місці. Він не відмовлявся від ВЛК, але попросив пройти огляд за місцем свого військового обліку, щоб встигнути зібрати медичні документи про наявні захворювання. У ТЦК це розцінили як пряму відмову від комісії та наклали штраф 25 500 гривень за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП. Військовозобовʼязаний подав до суду на оскарження постанови ТЦК. Про це розповідає "Судово-юридична газета".

Головна складність у тому, що коли медогляд призначають одразу в момент доставлення до ТЦК, людина фізично не встигає підготувати потрібні медичні папери: виписки, результати обстежень, довідки про хвороби. При цьому направлення на огляд у матеріалах справи мало дату, яка передувала моменту його фактичного вручення чоловікові – тобто його "повідомили" заднім числом.

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Джерело пояснює: чоловік звернувся до Київського районного суду Полтави (справа №552/1658/26) й оскаржив постанову ТЦК. Суд став на його бік і скасував штраф, оскільки:

людина не зобов'язана постійно носити при собі медичну карту та інші документи "про всяк випадок";

направлення на ВЛК має вручатися завчасно, а не з датою, яка вже минула на момент вручення;

якщо процедура повідомлення порушена – це підстава для скасування штрафу.

Юристи наголошують, що це рішення суду не можна сприймати як дозвіл ігнорувати ВЛК узагалі. Йдеться про інше – сама процедура направлення на медогляд повинна відповідати закону, а людині має бути надано реальний час на збір документів про стан здоров'я. Якщо цю процедуру порушено, штраф можна успішно оскаржити в суді.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що представники ТЦК не наділені окремим правом застосовувати зброю щодо цивільного населення – за винятком випадків необхідної оборони, коли існує реальна загроза життю чи здоров'ю людини.

Також відомо, що з моменту виключення особи з військового обліку раніше оформлена відстрочка чи бронювання автоматично перестають діяти, адже така людина більше не має статусу військовозобов'язаного.