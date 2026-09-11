Реєстр "Оберіг" оновили: кого більше не чекають у ТЦК та виключають з обліку автоматично

Після виключення людини з військового обліку відстрочка або бронювання, які були оформлені раніше, втрачають чинність, оскільки особа більше не має статусу військовозобов’язаного.

Українцям, які досягли граничного віку перебування в запасі, більше не потрібно особисто приходити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб знятися з військового обліку. Процес виключення відтепер відбувається у цифровому форматі через електронну систему. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Варто зазначити, що правові засади перебування громадян у запасі чітко регламентовані українським законодавством. Так, відповідно до статті 28 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для військовозобов'язаних встановлено чіткі вікові межі, після досягнення яких громадяни більше не повинні перебувати на військовому обліку.

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При цьому законодавство чітко розмежовує граничний вік залежно від категорії та військового звання громадян:

до 60 років — граничний вік перебування в запасі для більшості військовозобов'язаних та резервістів;

— граничний вік перебування в запасі для більшості військовозобов'язаних та резервістів; до 65 років — граничний вік для осіб, які належать до вищого офицерського складу.

Таким чином, після досягнення 60 років (а для вищого офіцерського складу — 65 років) громадяни юридично втрачають статус військовозобов'язаних та підлягають остаточному виключенню з військового обліку.

Як працюватиме автоматичне виключення

Електронний реєстр "Оберіг" після оновлення функціонує за чітким алгоритмом:

щоденна перевірка: система в автоматичному режимі аналізує дві ключові позиції у картці кожного громадянина — точну дату народження та наявне військове звання.

система в автоматичному режимі аналізує дві ключові позиції у картці кожного громадянина — точну дату народження та наявне військове звання. фіксація граничного віку: як тільки людина досягає визначеного законом порогу (60 років для більшості військовозобов'язаних або 65 років для вищого офіцерського складу), програма генерує відповідну зміну статусу.

як тільки людина досягає визначеного законом порогу (60 років для більшості військовозобов'язаних або 65 років для вищого офіцерського складу), програма генерує відповідну зміну статусу. перехід у відставку: система автоматично змінює статус військовозобов'язаного та виключає його з обліку. З цього моменту громадянин офіційно вважається таким, що перейшов у відставку за віком.

Завдяки такій автоматизації прямий людський чинник та бюрократичні затримки в процесі виключення з військового обліку повністю виключаються.

Що відображатиметься у "Резерв+"

Після внесення змін до реєстру інформація має відобразитися в електронному військово-обліковому документі. У застосунку "Резерв+" статус буде зазначений як "Виключений".

Міністерство оборони раніше пояснювало, що застосунок може показувати зміни, які відбуваються в реєстрі "Оберіг". Зокрема, користувачі можуть отримувати інформацію про зміну своїх облікових даних.

Якщо статус не оновився одразу, у Міноборони радять повторно авторизуватися в "Резерв+" та оновити військово-обліковий документ. Якщо після цього інформація залишається неправильною, потрібно звернутися до ТЦК та СП для перевірки даних.

Що буде з відстрочкою або бронюванням

Автоматична зміна статусу в реєстрі "Оберіг" розв'язує питання перебування в запасі, проте має свої юридичні наслідки щодо інших військово-облікових документів та статусу громадянина. Так, після виключення людини з військового обліку відстрочка або бронювання, які були оформлені раніше, анулюються автоматично, оскільки особа більше не має статусу військовозобов’язаного.

Справа в тому, що відстрочка та бронювання є процесуальними механізмами, які застосовуються виключно до військовозобов'язаних осіб. Оскільки після досягнення 60 (або 65) років людина виключається з обліку та переходить у відставку, вона втрачає статус військовозобов'язаного, а отже, і потребу в таких механізмах.

Водночас автоматичне виключення через досягнення граничного віку не скасовує відповідальність за порушення правил військового обліку, які могли бути зафіксовані раніше. Такі питання потрібно врегульовувати окремо.

Що мають робити роботодавці

Автоматизація стосується не лише даних у "Оберезі". Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ також повинні вносити відповідні зміни до списків персонального військового обліку.

За правилами, це потрібно зробити протягом семи днів після того, як працівник досяг граничного віку перебування в запасі.

Таким чином, тепер людині, яка досягла встановленого законом віку, не потрібно самостійно їхати до ТЦК лише для того, щоб оформити виключення з військового обліку. Основна процедура має відбуватися автоматично через державний реєстр, а її результат — відображатися в електронному військово-обліковому документі.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги працівники груп оповіщення ТЦК та СП не мають законних повноважень зупиняти, утримувати чи затримувати громадян або перешкоджати їм прямувати до укриття. У Міноборони не раз заявляли, що під час тривоги пріоритетом є захист життя та здоров’я людей.

Крім того, ми писали, що від початку 2026 року територіальні центри комплектування та соцпідтримки направили до Нацполіції понад 1,5 млн звернень щодо розшуку громадян, які можуть ухилятися від мобілізації. Водночас від початку повномасштабної війни поліція розслідувала понад 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову.