Реестр "Оберіг" обновили: кого больше не ждут в ТЦК и автоматически исключают из учета
После снятия человека с воинского учета отсрочка или бронирование, оформленные ранее, теряют силу, поскольку данное лицо больше не имеет статуса военнообязанного.
Украинцам, достигшим предельного возраста пребывания в запасе, больше не нужно лично приходить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы сняться с воинского учета. Процесс снятия с учета отныне происходит в цифровом формате через электронную систему. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Стоит отметить, что правовые основы пребывания граждан в запасе четко регламентированы украинским законодательством. Так, в соответствии со статьёй 28 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" для военнообязанных установлены чёткие возрастные ограничения, по достижении которых граждане больше не должны состоять на воинском учёте.
При этом законодательство чётко разграничивает предельный возраст в зависимости от категории и воинского звания граждан:
- до 60 лет — предельный возраст пребывания в запасе для большинства военнообязанных и резервистов;
- до 65 лет — предельный возраст для лиц, относящихся к высшему офицерскому составу.
Таким образом, по достижении 60 лет (а для высшего офицерского состава — 65 лет) граждане юридически утрачивают статус военнообязанных и подлежат окончательному снятию с воинского учета.
Как будет работать функция автоматического отключения
Электронный реестр "Оберіг" после обновления работает по четкому алгоритму:
- ежедневная проверка: система в автоматическом режиме анализирует две ключевые позиции в карточке каждого гражданина — точную дату рождения и имеющееся воинское звание.
- фиксация предельного возраста: как только человек достигает установленного законом порога (60 лет для большинства военнообязанных или 65 лет для высшего офицерского состава), программа генерирует соответствующее изменение статуса.
- переход в отставку: система автоматически изменяет статус военнообязанного и исключает его из учета. С этого момента гражданин официально считается перешедшим в отставку по возрасту.
Благодаря такой автоматизации полностью исключаются непосредственное влияние человеческого фактора и бюрократические задержки в процессе снятия с воинского учета.
Что будет отображаться в "Резерв+"
После внесения изменений в реестр информация должна отобразиться в электронном военно-учетном документе. В приложении "Резерв+" статус будет указан как "Исключен".
Министерство обороны ранее поясняло, что приложение может отображать изменения, происходящие в реестре "Оберіг". В частности, пользователи могут получать информацию об изменении своих учетных данных.
Если статус не обновился сразу, в Минобороны рекомендуют повторно авторизоваться в "Резерв+" и обновить военно-учетный документ. Если после этого информация по-прежнему неверна, необходимо обратиться в ТЦК и СП для проверки данных.
Что будет с отсрочкой или бронированием
Автоматическое изменение статуса в реестре "Оберіг" решает вопрос о пребывании в запасе, однако влечет за собой определенные юридические последствия в отношении других документов военного учета и статуса гражданина. Так, после исключения человека из воинского учета отсрочка или бронирование, которые были оформлены ранее, аннулируются автоматически, поскольку лицо больше не имеет статуса военнообязанного.
Дело в том, что отсрочка и бронирование являются процессуальными механизмами, которые применяются исключительно к военнообязанным лицам. Поскольку после достижения 60 (или 65) лет человек снимается с учета и уходит в отставку, он теряет статус военнообязанного, а следовательно, и необходимость в таких механизмах.
В то же время автоматическое увольнение в связи с достижением предельного возраста не снимает ответственности за нарушения правил воинского учета, которые могли быть зафиксированы ранее. Такие вопросы необходимо урегулировать отдельно.
Что должны делать работодатели
Автоматизация касается не только данных в реестре. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений также должны вносить соответствующие изменения в списки личного воинского учета.
Согласно правилам, это необходимо сделать в течение семи дней после того, как работник достиг предельного возраста пребывания в запасе.
Таким образом, теперь человеку, достигшему установленного законом возраста, не нужно самостоятельно обращаться в ТЦК только для того, чтобы оформить снятие с воинского учета. Основная процедура должна происходить автоматически через государственный реестр, а её результат — отображаться в электронном военно-учетном документе.
Напомним, что во время воздушной тревоги сотрудники групп оповещения ТЦК и СП не имеют законных полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан, а также препятствовать их передвижению к укрытию. В Минобороны не раз заявляли, что во время тревоги приоритетом является защита жизни и здоровья людей.
Кроме того, мы писали, что с начала 2026 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки направили в Нацполицию более 1,5 млн обращений о розыске граждан, которые могут уклоняться от мобилизации. В то же время с начала полномасштабной войны полиция расследовала более 20 тысяч уголовных дел по фактам уклонения от призыва.