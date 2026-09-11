Реестр "Оберіг" обновили: кого больше не ждут в ТЦК и автоматически исключают из учета

После снятия человека с воинского учета отсрочка или бронирование, оформленные ранее, теряют силу, поскольку данное лицо больше не имеет статуса военнообязанного.

Украинцам, достигшим предельного возраста пребывания в запасе, больше не нужно лично приходить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы сняться с воинского учета. Процесс снятия с учета отныне происходит в цифровом формате через электронную систему. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Стоит отметить, что правовые основы пребывания граждан в запасе четко регламентированы украинским законодательством. Так, в соответствии со статьёй 28 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" для военнообязанных установлены чёткие возрастные ограничения, по достижении которых граждане больше не должны состоять на воинском учёте.

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При этом законодательство чётко разграничивает предельный возраст в зависимости от категории и воинского звания граждан:

до 60 лет — предельный возраст пребывания в запасе для большинства военнообязанных и резервистов;

— предельный возраст пребывания в запасе для большинства военнообязанных и резервистов; до 65 лет — предельный возраст для лиц, относящихся к высшему офицерскому составу.

Таким образом, по достижении 60 лет (а для высшего офицерского состава — 65 лет) граждане юридически утрачивают статус военнообязанных и подлежат окончательному снятию с воинского учета.

Как будет работать функция автоматического отключения

Электронный реестр "Оберіг" после обновления работает по четкому алгоритму:

ежедневная проверка: система в автоматическом режиме анализирует две ключевые позиции в карточке каждого гражданина — точную дату рождения и имеющееся воинское звание.

система в автоматическом режиме анализирует две ключевые позиции в карточке каждого гражданина — точную дату рождения и имеющееся воинское звание. фиксация предельного возраста: как только человек достигает установленного законом порога (60 лет для большинства военнообязанных или 65 лет для высшего офицерского состава), программа генерирует соответствующее изменение статуса.

как только человек достигает установленного законом порога (60 лет для большинства военнообязанных или 65 лет для высшего офицерского состава), программа генерирует соответствующее изменение статуса. переход в отставку: система автоматически изменяет статус военнообязанного и исключает его из учета. С этого момента гражданин официально считается перешедшим в отставку по возрасту.

Благодаря такой автоматизации полностью исключаются непосредственное влияние человеческого фактора и бюрократические задержки в процессе снятия с воинского учета.

Что будет отображаться в "Резерв+"

После внесения изменений в реестр информация должна отобразиться в электронном военно-учетном документе. В приложении "Резерв+" статус будет указан как "Исключен".

Министерство обороны ранее поясняло, что приложение может отображать изменения, происходящие в реестре "Оберіг". В частности, пользователи могут получать информацию об изменении своих учетных данных.

Если статус не обновился сразу, в Минобороны рекомендуют повторно авторизоваться в "Резерв+" и обновить военно-учетный документ. Если после этого информация по-прежнему неверна, необходимо обратиться в ТЦК и СП для проверки данных.

Что будет с отсрочкой или бронированием

Автоматическое изменение статуса в реестре "Оберіг" решает вопрос о пребывании в запасе, однако влечет за собой определенные юридические последствия в отношении других документов военного учета и статуса гражданина. Так, после исключения человека из воинского учета отсрочка или бронирование, которые были оформлены ранее, аннулируются автоматически, поскольку лицо больше не имеет статуса военнообязанного.

Дело в том, что отсрочка и бронирование являются процессуальными механизмами, которые применяются исключительно к военнообязанным лицам. Поскольку после достижения 60 (или 65) лет человек снимается с учета и уходит в отставку, он теряет статус военнообязанного, а следовательно, и необходимость в таких механизмах.

В то же время автоматическое увольнение в связи с достижением предельного возраста не снимает ответственности за нарушения правил воинского учета, которые могли быть зафиксированы ранее. Такие вопросы необходимо урегулировать отдельно.

Что должны делать работодатели

Автоматизация касается не только данных в реестре. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений также должны вносить соответствующие изменения в списки личного воинского учета.

Согласно правилам, это необходимо сделать в течение семи дней после того, как работник достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Таким образом, теперь человеку, достигшему установленного законом возраста, не нужно самостоятельно обращаться в ТЦК только для того, чтобы оформить снятие с воинского учета. Основная процедура должна происходить автоматически через государственный реестр, а её результат — отображаться в электронном военно-учетном документе.

Напомним, что во время воздушной тревоги сотрудники групп оповещения ТЦК и СП не имеют законных полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан, а также препятствовать их передвижению к укрытию. В Минобороны не раз заявляли, что во время тревоги приоритетом является защита жизни и здоровья людей.

Кроме того, мы писали, что с начала 2026 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки направили в Нацполицию более 1,5 млн обращений о розыске граждан, которые могут уклоняться от мобилизации. В то же время с начала полномасштабной войны полиция расследовала более 20 тысяч уголовных дел по фактам уклонения от призыва.