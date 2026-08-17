Только за 2026 год: полиция получила более 1,5 млн обращений от ТЦК по поводу розыска уклонистов

С начала 2026 года в Национальную полицию поступило более 1,5 млн обращений о розыске граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу во время мобилизации, от территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Что интересно, с начала полномасштабной войны правоохранители расследовали лишь более 20 тысяч подобных уголовных дел.

Как рассказал временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе в интервью изданию "Цензор", наибольшее количество таких дел приходится на крупные промышленные и приграничные области, в частности:

В Днепропетровской области следователи расследуют более 1,9 тысячи уголовных дел, связанных с уклонением от призыва;

в Закарпатье их около 1,5 тысячи;

более тысячи таких дел зарегистрировано в Волынской, Николаевской и Одесской областях;

также значительное количество дел приходится на Львовскую, Винницкую, Харьковскую и Сумскую области.

По мнению Цуцкиридзе, эта проблема носит общеукраинский характер. За весь период действия военного положения полиция расследовала более 20 тысяч уголовных дел, связанных с уклонением от призыва в связи с мобилизацией.

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"Только в течение текущего года в полицию от ТЦК и СП поступило более полутора миллионов обращений о розыске граждан, уклоняющихся от призыва в связи с мобилизацией. Это большая совместная работа, в которой важны постоянный обмен информацией и четкое взаимодействие между всеми, кто за это отвечает. Точно так же мы работаем вместе, когда выявляем возможные злоупотребления со стороны должностных лиц ТЦК, ВЛК или других структур, вовлеченных в мобилизационные процессы", — говорит он.

Параллельно правоохранительные органы расследуют возможные злоупотребления со стороны должностных лиц ТЦК и СП. На данный момент о подозрении сообщили 76 руководителям территориальных центров различных уровней — областного, городского и районного. При этом около 80% руководителей ТЦК, ставших фигурантами уголовных дел, работали на районном уровне.

Как отметил Цуцкиридзе, правоохранительные органы фиксируют различные способы незаконного влияния на мобилизационные процессы. Среди выявленных схем — получение денег за нужные решения, использование служебного влияния, незаконное оформление военно-учетных документов, внесение изменений в данные в системе "Оберег", оформление фиктивной негодности к службе и содействие незаконному выезду мужчин за границу.

В зависимости от обстоятельств действия фигурантов могут быть квалифицированы, в частности, как получение неправомерной выгоды или злоупотребление влиянием. В отдельных случаях следователи рассматривают и незаконную переправку людей через государственную границу. За наиболее тяжкие эпизоды закон предусматривает до 12 лет лишения свободы, а также в определенных случаях конфискацию имущества и запрет на занятие отдельных должностей.

Кроме того, полиция проверяет возможные нарушения при зачислении военнообязанных. По словам Цуцкиридзе, следователи в настоящее время устанавливают обстоятельства возможного незаконного зачисления почти 2,5 тысячи человек. Более того, правоохранители продолжают проверять схемы, связанные с деятельностью военно-медицинских комиссий, возможным незаконным обогащением и недостоверным декларированием доходов должностных лиц.

В то же время в Нацполиции подчеркивают, что ответственность за незаконные схемы не должна возлагаться исключительно на военнообязанных, которые ими воспользовались. Если незаконному получению необходимых документов или решений способствовали сотрудники ТЦК, ВЛК или посредники, их действия также должны получить соответствующую правовую оценку.

Цуцкиридзе добавил, что вопросы мобилизации, фиктивного зачисления, самовольного оставления воинской части и взаимодействия между военными и полицией обсуждались в ходе встречи с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

"Мы обсуждали, прежде всего, те вопросы, в которых непосредственно пересекаются сфера деятельности Вооруженных сил и Национальной полиции. Речь идет о розыске военнообязанных, обмене информацией, реагировании на возможные злоупотребления в ходе мобилизационных мероприятий, а также о вопросах СЗЧ", — добавил он.

Ранее командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Маришев рассказывал, что в Украине из 100 мобилизованных военнослужащих в ряды армии реально попадают около 70%. Остальные же не доходят до службы из-за проблем со здоровьем, семейных обстоятельств или СЗЧ.

Кроме того, как сообщал Фокус, ветеран и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий предложил увязать назначение полицейских с выполнением плана по розыску и задержанию лиц, уклоняющихся от мобилизации.