Треть мобилизованных не доходит до фронта: комбриг назвал причины

В Украине из 100 мобилизованных военнослужащих в ряды армии реально попадают около 70 %. Остальные не доходят до службы из-за проблем со здоровьем, семейных обстоятельств или СЗЧ.

Об этом сообщил командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Маришев в интервью ТСН.

По его словам, у части военнообязанных имеются заболевания или сложные семейные обстоятельства, которые не всегда должным образом учитываются при мобилизации.

"Очень много людей приходят или ТЦК их принимают, скажем так, с определенными заболеваниями, не выясняя состояние здоровья будущих военнослужащих и их семейную ситуацию. И, пожалуй, около 15% отсеивается уже на первом этапе", — рассказал Маришев.

Еще часть военнослужащих самовольно покидает воинскую часть.

"Есть процент, который уходит в СЗЧ. И плюс-минус из 100 военнослужащих остается где-то около 70%", — сообщил комбриг.

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Маришев назвал СЗЧ серьезной проблемой для ВСУ. В 95-й бригаде также сталкиваются с подобными случаями и пытаются им противодействовать. В то же время он опроверг утверждение о том, что военные уходят со службы из-за непонимания со стороны командиров.

По словам комбрига, часть военнослужащих возвращается из СЗЧ в течение первого месяца или первых недель после ухода из части. В то же время в десантно-штурмовые войска они возвращаются не так активно, как хотелось бы.

Маришев объяснил это тем, что десантно-штурмовые подразделения постоянно выполняют задачи на горячих направлениях. В то же время в 95-й бригаде есть подразделения с БПС- и артиллерийскими компонентами, в которые военные могут вернуться и продолжить службу.

Ранее в Украине была зарегистрирована петиция с призывом отменить освобождение от мобилизации для певцов, актёров, музыкантов, телеведущих, режиссёров, продюсеров, художников и других представителей шоу-бизнеса. Автор обращения считает, что популярность, профессия или работа в сфере культуры не должны автоматически служить основанием для освобождения от призыва.

Еще одна петиция на сайте Кабинета министров касается порядка мобилизации граждан, включенных в резерв. Ее автор предлагает в первую очередь призывать людей с военным опытом и тех, кто уже сдавал военную присягу. В то же время она выступает за сохранение отсрочки для родителей несовершеннолетних детей.