Третина мобілізованих не доходить до фронту: комбриг назвав причини

В Україні зі 100 мобілізованих військовослужбовців до лав армії реально потрапляють близько 70%. Решта не доходять до служби через проблеми зі здоров’ям, сімейні обставини або СЗЧ.

Про це повідомив командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Маришев в інтерв’ю ТСН.

За його словами, частина військовозобов’язаних має захворювання або складні сімейні обставини, які не завжди належним чином враховують під час мобілізації.

“Дуже багато людей приходять або ТЦК їх беруть, скажемо так, з певними хворобами, не розбираючись зі здоров’ям майбутніх військовослужбовців, зі станом сім’ї. І відсотків, мабуть, там 15% відсіюється тільки на першому етапі”, — розповів Маришев.

Ще частина військовослужбовців самовільно залишає військову частину.

“Є відсоток, який іде в СЗЧ. І плюс-мінус зі 100 військовослужбовців залишається десь близько 70%”, — повідомив комбриг.

Відео дня

Маришев назвав СЗЧ масштабною проблемою для ЗСУ. У 95-й бригаді також стикаються з такими випадками та намагаються їм протидіяти. Водночас він заперечив, що військові залишають службу через нерозуміння з боку командирів.

За словами комбрига, частина військових повертається із СЗЧ у перший місяць або протягом перших тижнів після залишення частини. Водночас до десантно-штурмових військ повертаються не так активно, як хотілося б.

Маришев пояснив це тим, що десантно-штурмові підрозділи постійно виконують завдання на гарячих напрямках. Водночас у 95-й бригаді є підрозділи з БПС- та артилерійським складниками, до яких військові можуть повернутися і продовжити службу.

Раніше в Україні зареєстрували петицію із закликом скасувати бронювання від мобілізації для співаків, акторів, музикантів, телеведучих, режисерів, продюсерів, художників та інших представників шоубізнесу. Автор звернення вважає, що популярність, професія чи робота у сфері культури не повинні автоматично бути підставою для бронювання.

Ще одна петиція на сайті Кабінету Міністрів стосується порядку мобілізації заброньованих громадян. Її авторка пропонує насамперед призивати людей із військовим досвідом та тих, хто вже складав військову присягу. Водночас вона виступає за збереження відстрочки для батьків неповнолітніх дітей.