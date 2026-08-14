Связать с количеством "пойманных уклонистов": ветеран предлагает изменить условия бронирования полиции

Ветеран и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий предложил увязать назначение полицейских с выполнением плана по розыску и задержанию лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Новый отсчет" на Первом канале, комментируя результаты опроса об ответственности органов власти за организацию и проведение мобилизации.

Согласно данным опроса, 44% респондентов считают, что наибольшую ответственность за мобилизацию несет президент и Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Еще 32% назвали Кабинет министров, в состав которого входит Министерство обороны, 8% — Верховную Раду. 14% опрошенных не смогли ответить, 1% назвали другие варианты, еще 1% считает ответственными все перечисленные органы вместе.

Результаты опроса Фото: Скриншот

Дикий отметил, что результаты опроса, по его мнению, показывают, как украинцы воспринимают распределение власти во время войны. Он считает, что респонденты отвечали не исходя из законодательства о мобилизации, а исходя из своего представления о том, кто фактически принимает решения в стране.

Відео дня

Фрагмент с 1:28:40

"Поскольку я уже говорил, что я не за справедливую мобилизацию, а за эффективную, то я бы поступил очень просто. Связал бы присвоение полиции должностей с выполнением ею плана по поимке уклонистов", — сказал Дикий.

Фактически его предложение означает, что он хочет увязать право полицейских на отсрочку от мобилизации с результатами работы полиции. То есть для сохранения своей отсрочки правоохранители должны будут выполнять установленный план по розыску и задержанию лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Опрос был проведен компанией Info Sapiens по заказу Общественного вещания 11–12 августа 2026 года. В опросе приняли участие 800 совершеннолетних респондентов в возрасте от 18 до 70 лет со всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Ранее в Украине была зарегистрирована петиция с призывом отменить освобождение от мобилизации для певцов, актёров, музыкантов, телеведущих, режиссёров, продюсеров, художников и других представителей шоу-бизнеса. Автор обращения считает, что популярность, профессия или работа в сфере культуры не должны автоматически служить основанием для освобождения от мобилизации.

Другая петиция на сайте Кабинета Министров предлагает изменить порядок мобилизации граждан, включенных в резерв. Ее автор считает, что в первую очередь следует мобилизовать людей с военным опытом и тех, кто уже принимал военную присягу. В то же время она предлагает сохранить право на отсрочку для родителей несовершеннолетних детей.