Связать с количеством "пойманных уклонистов": ветеран предлагает изменить условия бронирования полиции
Ветеран и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий предложил увязать назначение полицейских с выполнением плана по розыску и задержанию лиц, уклоняющихся от мобилизации.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Новый отсчет" на Первом канале, комментируя результаты опроса об ответственности органов власти за организацию и проведение мобилизации.
Согласно данным опроса, 44% респондентов считают, что наибольшую ответственность за мобилизацию несет президент и Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Еще 32% назвали Кабинет министров, в состав которого входит Министерство обороны, 8% — Верховную Раду. 14% опрошенных не смогли ответить, 1% назвали другие варианты, еще 1% считает ответственными все перечисленные органы вместе.
Дикий отметил, что результаты опроса, по его мнению, показывают, как украинцы воспринимают распределение власти во время войны. Он считает, что респонденты отвечали не исходя из законодательства о мобилизации, а исходя из своего представления о том, кто фактически принимает решения в стране.
"Поскольку я уже говорил, что я не за справедливую мобилизацию, а за эффективную, то я бы поступил очень просто. Связал бы присвоение полиции должностей с выполнением ею плана по поимке уклонистов", — сказал Дикий.
Фактически его предложение означает, что он хочет увязать право полицейских на отсрочку от мобилизации с результатами работы полиции. То есть для сохранения своей отсрочки правоохранители должны будут выполнять установленный план по розыску и задержанию лиц, уклоняющихся от мобилизации.
Опрос был проведен компанией Info Sapiens по заказу Общественного вещания 11–12 августа 2026 года. В опросе приняли участие 800 совершеннолетних респондентов в возрасте от 18 до 70 лет со всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий.
Ранее в Украине была зарегистрирована петиция с призывом отменить освобождение от мобилизации для певцов, актёров, музыкантов, телеведущих, режиссёров, продюсеров, художников и других представителей шоу-бизнеса. Автор обращения считает, что популярность, профессия или работа в сфере культуры не должны автоматически служить основанием для освобождения от мобилизации.
Другая петиция на сайте Кабинета Министров предлагает изменить порядок мобилизации граждан, включенных в резерв. Ее автор считает, что в первую очередь следует мобилизовать людей с военным опытом и тех, кто уже принимал военную присягу. В то же время она предлагает сохранить право на отсрочку для родителей несовершеннолетних детей.