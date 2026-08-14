Прив'язати до кількості "відловлених ухилянтів": ветеран пропонує змінити умови бронювання поліції

Ветеран і екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий запропонував прив’язати бронювання поліцейських до виконання плану з розшуку та затримання людей, які ухиляються від мобілізації.

Про це він заявив в ефірі токшоу “Новий відлік” на Першому, коментуючи результати опитування про відповідальність органів влади за організацію та проведення мобілізації.

За даними опитування, 44% респондентів вважають, що найбільшу відповідальність за мобілізацію несе президент і Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Ще 32% назвали Кабінет міністрів, до складу якого входить Міністерство оборони, 8% — Верховну Раду. 14% опитаних не змогли відповісти, 1% назвали інші варіанти, ще 1% вважає відповідальними всі перелічені органи разом.

Результати опитування Фото: Скриншот

Дикий зазначив, що результати опитування, на його думку, показують, як українці сприймають розподіл влади під час війни. Він вважає, що респонденти відповідали не на основі законодавства про мобілізацію, а виходячи зі свого уявлення про те, хто фактично ухвалює рішення в країні.

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“Оскільки я вже казав, що я не за справедливу мобілізацію, а за ефективну, то я б зробив дуже просто. Прив’язав би бронювання поліції до виконання ними плану по відлову ухилянтів”, — сказав Дикий.

Фактично його пропозиція означає, що право поліцейських на бронювання від мобілізації він хоче пов’язати з результатами роботи поліції. Тобто для збереження власного бронювання правоохоронці мали б виконувати встановлений план із розшуку та затримання людей, які ухиляються від мобілізації.

Опитування провела Info Sapiens на замовлення Суспільного Мовлення 11–12 серпня 2026 року. Було опитано 800 повнолітніх респондентів на всій території України, крім тимчасово окупованих територій, віком від 18 до 70 років.

Раніше в Україні зареєстрували петицію із закликом скасувати бронювання від мобілізації для співаків, акторів, музикантів, телеведучих, режисерів, продюсерів, художників та інших представників шоубізнесу. Автор звернення вважає, що популярність, професія чи робота у сфері культури не повинні автоматично бути підставою для бронювання.

Інша петиція на сайті Кабінету Міністрів пропонує змінити порядок мобілізації заброньованих громадян. Її авторка вважає, що першочергово мобілізувати варто людей із військовим досвідом і тих, хто вже складав військову присягу. Водночас вона пропонує зберегти право на відстрочку для батьків неповнолітніх дітей.