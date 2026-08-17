Бронирование могут потерять около 2500 человек: о ком речь

Национальная полиция Украины занялась расследованием возможного незаконного бронирования почти 2,5 тысячи военнообязанных.

Чаще всего это делается путем фиктивного трудоустройства на предприятиях, имеющих право зачислять работников в резерв, заявил в интервью "Цензор. НЕТ" и.о. главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, чаще всего это — коммунальные предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства, а также предприятия критической инфраструктуры, в частности топливно-энергетического комплекса.

"Именно их статус может служить законным основанием для бронирования работников", — подчеркнул он.

Сейчас в рамках уголовных производств проверяются обстоятельства возможного незаконного резервирования почти 2,5 тысячи военнообязанных.

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Цуцкиридзе объяснил, как работает схема:

"Одна из распространенных схем — фиктивное трудоустройство: человека оформляют на предприятие, имеющее право бронировать работников, хотя фактически он там не работает. Бывают случаи, когда это за деньги организуют посредники или в информационные системы и реестры вносят недостоверные сведения".

Он указал на тот момент, что такие схемы подрывают доверие к самому механизму бронирования.

"Когда кто-то покупает себе место на предприятии только ради отсрочки, под подозрение невольно попадают и те, кто действительно там работает и имеет законное право на бронирование", — сказал Цуцкиридзе.

В случае если будет установлено, что законных оснований для бронирования не было, отстрочку аннулируют. В будущем человек может быть призван в соответствии с процедурой, установленной законом. Однако это не значит, что его мобилизуют уже на следующий день.

Что касается ответственности, то она не будет автоматической.

"Мы устанавливаем, как именно человек получил отсрочку, какие документы подавал, участвовал ли в незаконной схеме и кто эту схему организовал. И уже в зависимости от конкретных действий решается вопрос об административной или уголовной ответственности", — резюмировал и.о. главы Нацполиции.

Напомним, на днях военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов заявил, что женщины, у которых нет детей, которые не учатся и не работают в сфере, где их помощь необходима, должны присоединяться к армии.

Также сообщалось, что как несправедливая мобилизация разрушает государство.