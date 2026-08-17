Бронювання можуть втратити близько 2500 осіб: про кого йдеться

Національна поліція України розпочала розслідування щодо можливого незаконного бронюванняу майже 2,5 тисячі військовозобов’язаних.

Найчастіше це відбувається шляхом фіктивного працевлаштування на підприємствах, які мають право зараховувати працівників до резерву, заявив у інтерв’ю "Цензор. НЕТ" в.о. голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, найчастіше це — комунальні підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також підприємства критичної інфраструктури, зокрема паливно-енергетичного комплексу.

"Саме їхній статус може слугувати законною підставою для бронювання працівників", — підкреслив він.

Наразі в рамках кримінальних проваджень перевіряються обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов’язаних.

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Цуцкірідзе пояснив, як працює ця схема:

"Одна з поширених схем — фіктивне працевлаштування: людину оформляють на підприємство, яке має право резервувати працівників, хоча фактично вона там не працює. Бувають випадки, коли це за гроші організовують посередники або в інформаційні системи та реєстри вносять недостовірні відомості".

Він зазначив, що на той момент такі схеми підривають довіру до самого механізму бронювання.

"Коли хтось купує собі місце на підприємстві лише заради відстрочки, під підозру мимоволі потрапляють і ті, хто справді там працює та має законне право на бронювання", — сказав Цуцкірідзе.

У разі якщо буде встановлено, що законних підстав для відстрочки не було, її скасують. У майбутньому особу можуть призвати відповідно до процедури, встановленої законом. Однак це не означає, що її мобілізують уже наступного дня.

Що стосується відповідальності, то вона не буде автоматичною.

"Ми з’ясовуємо, як саме особа отримала відстрочку, які документи подавала, чи брала участь у незаконній схемі та хто цю схему організував. І вже залежно від конкретних дій вирішується питання про адміністративну або кримінальну відповідальність", — підсумував в.о. голови Нацполіції.

Нагадаємо, днями військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнєзділов заявив, що жінки, які не мають дітей, не навчаються і не працюють у сфері, де їхня допомога є необхідною, повинні приєднуватися до армії.

Також повідомлялося, що несправедлива мобілізація руйнує державу.