Не обязаны носить медицинские справки: суд поставил точку в вопросе о ВВК и отменил штраф

Полтавский суд поставил точку в деле, в котором мужчину оштрафовали на сумму свыше 25 тысяч гривен лишь за то, что он попросил время на подготовку медицинских документов перед прохождением военно-врачебной комиссии. Юристы объяснили, почему такое решение важно для других военнообязанных.

Мужчину доставили в ТЦК и сразу предложили пройти военно-медицинскую комиссию на месте. Он не отказывался от ВМК, но попросил пройти осмотр по месту своего воинского учета, чтобы успеть собрать медицинские документы об имеющихся заболеваниях. В ТЦК это расценили как прямой отказ от комиссии и наложили штраф в размере 25 500 гривен по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП. Военнообязанный подал в суд на обжалование постановления ТЦК. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Основная сложность заключается в том, что когда медицинское обследование назначают сразу же при доставке в ТЦК, человек физически не успевает подготовить необходимые медицинские документы: выписки, результаты обследований, справки о заболеваниях. При этом направление на осмотр в материалах дела имело дату, предшествовавшую моменту его фактической вручения мужчине – то есть его "уведомили" задним числом.

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Источник поясняет: мужчина обратился в Киевский районный суд Полтавы (дело № 552/1658/26) и обжаловал постановление ТЦК. Суд встал на его сторону и отменил штраф, поскольку:

человек не обязан постоянно носить с собой медицинскую карту и другие документы "на всякий случай";

направление на ВВК должно вручаться заблаговременно, а не с датой, которая уже прошла на момент вручения;

если порядок уведомления нарушен — это основание для отмены штрафа.

Юристы подчеркивают, что это решение суда нельзя воспринимать как разрешение игнорировать ВВК вообще. Речь идет о другом — сама процедура направления на медосмотр должна соответствовать закону, а человеку должно быть предоставлено достаточно времени на сбор документов о состоянии здоровья. Если эта процедура нарушена, штраф можно успешно обжаловать в суде.

Напомним, ранее говорилось о том, что представители ТЦК не наделены отдельным правом применять оружие в отношении гражданского населения — за исключением случаев необходимой обороны, когда существует реальная угроза жизни или здоровью человека.

Также известно, что с момента снятия лица с воинского учета ранее оформленная отсрочка или бронирование автоматически теряют силу, поскольку такой человек больше не имеет статуса военнообязанного.