Оштрафовали на 25 500 грн за то, что не прошел ВЛК: юристы объяснили, в каких случаях действия ТЦК незаконные

Вместе с юристами разобрали случай, когда штраф в размере 25 500 грн за непрохождение ВЛК был отменен из-за нарушения процедуры.

Прохождение военно-медицинской комиссии является обязанностью военнообязанных в случаях, предусмотренных законом. В то же время это не означает, что человека могут в любой момент отправить на медосмотр без соблюдения установленной процедуры. Важны как само направление на ВЛК, так и время на подготовку медицинских документов, и порядок проведения медицинского осмотра.

В частности, военнообязанный должен получить должным образом оформленное направление, а ТЦК и СП должны учесть необходимость подготовки документов о состоянии здоровья. Если же человека сразу после прибытия в ТЦК направляют на ВЛК, не дав возможности собрать необходимые медицинские документы, это может стать основанием для обжалования последующих решений.

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В комментарии Фокусу юристы Александр Дубовой и Диана Тернова объяснили, как именно должно происходить направление на ВЛК, кто его оформляет, какие документы необходимо подготовить и что делать, если процедура была нарушена.

Штраф ТЦК за непрохождение ВЛК можно обжаловать: юрист объяснил процедуру

Фокус уже рассказывал о случае с военнообязанным, которого доставили в ТЦК и сразу предложили пройти военно-медицинскую комиссию на месте. Он не отказывался от комиссии, но попросил пройти осмотр по месту своего воинского учета, чтобы успеть собрать медицинские документы об имеющихся заболеваниях. Сотрудники расценили это как прямой отказ от комиссии и наложили штраф в размере 25 500 грн по ч. 3 ст. 210-1 КоАП. Поэтому мужчина подал в суд на обжалование постановления ТЦК, который отменил штраф территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и подчеркнул, что мужчине не предоставили достаточно времени для сбора медицинских документов перед прохождением медосмотра.

Адвокат Александр Дубовой в комментарии Фокусу пояснил , что сам факт наличия у военнообязанного обязанности проходить ВЛК не означает, что человек должен самостоятельно инициировать этот процесс.

Александр Дубовой , руководитель адвокатского бюро Александра Дубового

Каждый военнообязанный должен проходить военно-медицинскую комиссию. Однако эта обязанность не означает, что необходимо самостоятельно инициировать прохождение ВМК. Направление на прохождение ВМК должен выдать именно начальник ТЦК и СП

По словам юриста, важно не только само направление, но и возможность подготовиться к медицинскому осмотру. В частности, ТЦК должен учесть, что военнообязанному могут понадобиться медицинская карта, выписки и другие документы о заболеваниях, травмах или ранениях.

"Более того, ТЦК и СП должны предоставить человеку время для сбора медицинских документов для прохождения ВЛК. В то же время, если человека доставляют в ТЦК и СП и сразу предлагают пройти ВЛК, он физически не успевает подготовить эти документы, а потому такие действия должностных лиц ТЦК и СП являются противоправными. Соответственно, если при таких обстоятельствах на человека налагается штраф за непрохождение ВЛК, его можно обжаловать в связи с нарушением процедуры направления на прохождение медицинского осмотра", — объясняет Дубовой.

Кого не следует направлять на ВЛК

Процедура направления на медицинское обследование регулируется, в частности, Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабмина № 560 от 16 мая 2024 года, и Положением о военно-медицинской экспертизе в ВСУ, утвержденным приказом Минобороны № 402 от 14 августа 2008 года.

Дубовый отмечает, что не каждого военнообязанного можно направить на ВЛК.

В частности, на медицинский осмотр не направляют военнообязанных, которые обратились за оформлением отсрочки и ожидают решения по своему заявлению. Также это касается лиц, у которых уже есть отсрочка, которые зачислены в резерв или имеют инвалидность.

Юрист объяснил, почему перед ВЛК военнообязанному должны предоставить время на оформление медицинских документов Фото: Из открытых источников

Кто выдает направление на ВЛК

Направление на медицинское освидетельствование должно быть подписано начальником ТЦК и СП. Именно он направляет военнообязанного на прохождение ВЛК.

Документ должен содержать регистрационный номер и дату направления, фамилию, имя и отчество (при наличии), дату рождения человека, цель и дату начала медицинского осмотра, а также название и почтовый адрес медицинского учреждения.

Для военнообязанных в возрасте до 45 лет в направлении также должна быть указана необходимость определения годности к прохождению военной службы в десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и морской пехоте.

По желанию военнообязанного направление может быть отправлено через приложение "Резерв+".

Как происходит направление непосредственно в ТЦК

По словам Дубового, законодательство предусматривает последовательность действий при направлении человека на ВЛК.

Сначала военнообязанному вручают повестку, в которой должна быть четко указана цель вызова — прохождение ВЛК. По прибытии в ТЦК и СП человеку должны вручить отдельное направление на медицинское обследование.

"Выдача направления на ВЛК. Это отдельный документ (образец приведен в приложении к Положению № 402), который должен быть выдан лицу до начала медицинского осмотра, а не оформлен задним числом или в день самого осмотра без соблюдения надлежащего промежутка времени".

После этого военнообязанному должна быть предоставлена возможность подготовить необходимые медицинские документы. Юрист советует, если это возможно, позаботиться о них заранее.

"Если у человека есть хронические заболевания, стоит заранее обратиться к врачу за справкой, а не рассчитывать на то, что все данные уже есть в ЭСОЗ", — говорит он.

Далее ВЛК при ТЦК и СП оформляет для военнообязанного карточку обследования и медицинского осмотра в бумажной форме по месту оказания медицинских услуг в государственном или коммунальном учреждении здравоохранения.

После этого человек проходит медицинское обследование у врачей соответствующих специальностей и получает заключение ВЛК.

Где и как проходит медицинский осмотр

Военнообязанного можно направить на ВЛК при районном или городском ТЦК и СП. Медицинский осмотр проводится в учреждениях здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности, заключивших договор с Национальной службой здравоохранения Украины.

Во время медицинского осмотра обязательно должны быть проведены следующие процедуры:

общий анализ крови и мочи;

анализ крови на ВИЧ, гепатиты B и C;

соответствующее обследование на сифилис;

определение группы крови и резус-фактора;

рентгенологическое обследование органов грудной клетки и ЭКГ.

Для людей старше 40 лет также обязательны измерение внутриглазного давления и анализ крови на сахар. Остальные обследования проводятся по медицинским показаниям.

Военнообязанного осматривают следующие врачи:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

По медицинским показаниям могут привлекаться врачи других специальностей.

Какие документы нужно взять с собой на ВЛК

Во время осмотра военнообязанный должен предоставить членам ВЛК медицинскую карту амбулаторного пациента, а также выписки о перенесенных заболеваниях, травмах, ранениях и т. п. — если соответствующая информация отсутствует в электронной системе здравоохранения.

Поэтому, как подчеркивает Дубовой, при определении даты прохождения ВЛК начальник ТЦК и СП должен учесть необходимость сбора следующих документов: "То есть при определении даты направления на ВЛК начальник ТЦК и СП обязан учесть необходимость предоставления таких документов и обеспечить военнообязанному время и возможность для их сбора и предоставления".

Между тем юрист по военным вопросам ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова советует заранее собрать медицинскую карту, выписки и результаты обследований, особенно если речь идет о хронических заболеваниях или последствиях травм. По её рекомендации, обследования желательно иметь свежие, за текущий год.

Диана Терновая , юрист по военному праву ЮК "Приходько и партнеры"

Законодательство предусматривает четкую последовательность действий ТЦК при направлении лица в военно-медицинскую комиссию. Вручение повестки с указанием цели явки. Повестка должна содержать четко определенную цель вызова, а именно прохождение ВМК.

Если некоторые медицинские данные отсутствуют в ЭСОЗ, следует взять с собой бумажные документы. Это, в частности, может быть актуально в случае лечения в частной клинике, которая не подключена к ЭСОЗ.

До начала проверки ТЦК и СП также получает данные от органов социального обеспечения о лицах с инвалидностью.

Сколько времени длится ВЛК

Как правило, медицинское обследование не должно длиться более шести дней. Если возникает необходимость в дополнительных обследованиях, срок может составлять до 14 дней.

По результатам ВЛК в отношении военнообязанного принимается постановление об определении степени годности или о предоставлении отсрочки для лечения.

Как получить направление через "Резерв+"

Электронная отправка через "Резерв+" представляет собой альтернативный добровольный способ получения документа без личного визита в ТЦК для его оформления на бумаге.

Процедура предусматривает авторизацию в приложении и оформление запроса на направление на ВЛК. Человек заполняет необходимую форму, в частности указывает личные данные и ТЦК по месту военного учета, после чего отправляет запрос.

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ТЦК рассматривает и подписывает запрос, как правило, в течение суток. После этого в приложении появляется уведомление с номером направления, датой его регистрации, адресом медицинского учреждения, к которому прикреплен пациент, и данными руководителя ТЦК, подписавшего направление.

Электронное направление имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

При этом медицинское учреждение для прохождения осмотра определяется автоматически — это учреждение, закреплённое за соответствующим ТЦК, в котором человек состоит на воинском учёте.

Что делать, если ВЛК провели с нарушениями

Дубовый отмечает, что решение ВЛК также можно обжаловать, если военнообязанный с ним не согласен.

Прежде всего, подать жалобу в ВЛК при областном ТЦК и СП в течение 30 дней с даты принятия постановления. Можно также обратиться в ВЛК при районном или городском ТЦК и СП с заявлением о несогласии с решением и просьбой о направлении на повторное прохождение ВЛК при областном, Киевском или Севастопольском городском ТЦК и СП.

"Таким образом, нарушение одного из этапов является, как минимум, основанием для обжалования постановлений о привлечении к ответственности за непрохождение ВЛК. Кроме того, это иногда свидетельствует и о возможности обжалования самого решения ВЛК".

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Тернова советует в случае несогласия с решением ВЛК или процедурой её назначения фиксировать нарушения и как можно скорее обращаться за юридической помощью, поскольку сроки обжалования ограничены.

Напомним, что Фокус уже сообщал о применении оружия со стороны военных ТЦК в отношении гражданского населения, а также о случаях, когда существует реальная угроза жизни или здоровью человека.