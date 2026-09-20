Сотрудники ТЦК задержали режиссера телеканала "Интер" прямо возле студии (видео)

В соцсетях распространяется видео силового задержания мужчины возле главной студии телеканала "Интер". Киевский ТЦК и СП уже официально отреагировали на это.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские и представители ТЦК заталкивают мужчину в автомобиль, а люди в военной форме валят на землю другого человека.

Официальная позиция Киевского ТЦК и СП

В Киевском городском ТЦК и СП утверждают, что полиция задержала режиссера монтажа ООО "Телестудия "Служба информации", который находился в розыске за нарушение требований законодательства.

По данным ведомства, у мужчины не было оформленной отсрочки, и он подлежал призыву, однако ни он сам, ни компания не позаботились о его бронировании, поэтому действия силовиков считаются правомерными.

Напомним, в комментарии Фокусу юристы Александр Дубовой и Диана Тернова объяснили, как именно должно происходить направление на ВЛК, кто его оформляет, какие документы необходимо подготовить и что делать, если процедура была нарушена.

Видео дня

Кроме того, в городе Николаев Львовской области возле здания Стрыйского районного территориального центра комплектования произошел взрыв. В результате инцидента один человек получил ранения.

В частности, украинцам, достигшим предельного возраста пребывания в запасе, больше не нужно лично приходить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы сняться с воинского учета. Процесс снятия с учета отныне происходит в цифровом формате через электронную систему.