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Во Львовской области произошел взрыв возле здания ТЦК: есть раненые

фото сотрудников ТЦК
Сотрудники ТЦК пострадали в результате взрыва (иллюстративное фото) | Фото: Відкриті джерела

В городе Николаев Львовской области возле здания Стрыйского районного территориального центра комплектования произошел взрыв. В результате инцидента один мужчина получил ранения.

Взрывное устройство подложили неизвестные, сообщили во Львовском областном ТЦК и СП. Взрыв произошел в 16:30 17 сентября. Пострадавший — военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Военного доставили в местную больницу, он находится в состоянии средней тяжести.

Информация об инциденте в военкомате во Львовской области появилась на странице Львовского областного ТЦК в 17:41. Сообщается, что неизвестные злоумышленники подбросили с улицы взрывное устройство и скрылись. По факту преступления начато расследование: граждан попросили не паниковать и следить за официальными источниками информации.

скриншот сообщения Львовского областного военкомата о взрыве в ТЦК 17 сентября
Взрыв в ТЦК — информация от Львовского областного военкомата 17 сентября
Фото: Скриншот

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