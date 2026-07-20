Теракт у ТЦК в Каменец-Подольском: суд вынес суровый приговор 18-летнему фигуранту

Два агента, завербованные российскими спецслужбами для совершения теракта возле здания ТЦК в Каменец-Подольском в феврале прошлого года, получили серьезные сроки за свое преступление.

Один из них, тот, что постарше, просидит за решеткой до конца жизни, что является в Украине высшей мерой, поскольку на смертную казнь действует мораторий, а его подельник, которому на момент совершения преступления было 17 лет, приговорен к 15 годам заключения, сообщили в Службе безопасности Украины.

Следствие установило, что ФСБ завербовало украинцев через Telegram. Один из них был наркозависимый, второй — студент местного профессионального колледжа.

Оба искали в сети легкие заработки и согласились на предложение. При этом, подчеркивают правоохранители, завербованные не знали друг друга, но следовали указаниям одного общего куратора от ФСБ.

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По инструкции из РФ студент изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционной активацией и начинил его металлическими гайками для усиления поражающего действия. После этого злоумышленник оставил самодельную бомбу в заранее подготовленном тайнике и "отчитался" куратору.

Второй завербованный должен был достать взрывчатку из тайника и доставить ее в районный ТЦК для подрыва. Перед тем, как это сделать, агент сначала провел доразведку вблизи военного объекта и установил замаскированную телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ.

Однако, опасаясь, что россияне после выполнения задания ликвидируют его, как лишнего свидетеля, фигурант "втемную" поручил курьеру доставить СВУ на место запланированного теракта под видом обычной почтовой посылки.

По прибытии работника сервиса доставки на "локацию" россияне дистанционно взорвали взрывчатку, в результате чего мужчина погиб на месте происшествия и еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.

В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими спецслужбами, а также материалы и комплектующие для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ).

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал обоих агентов виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели человека);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатого вещества, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Старший из подозреваемых получил пожизненный срок с конфискацией имущества. Второго от такого же приговора спасло только то, что на момент совершения преступления он не достиг совершеннолетия. Поэтому он проведет в местах не столь отдаленных 15 лет. Также суд постановил конфисковать его имущество.

Взрыв в здании ТЦК в Каменце-Подольском

5 февраля в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина, еще несколько человек получили ранения.

По информации народного депутата Софии Федины, взрыв произошел из-за того, что неизвестный бросил гранату. По ее мнению, исполнителей, скорее всего, "вербует Москва".

По информации главы Нацполиции Ивана Выговского, человек подошел к ТЦК с сумкой в руках и попросил ее передать. Именно в этот момент произошел взрыв.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что российские спецслужбы начали активно использовать чувствительную для украинцев социальную тему с ТЦК и привлекать к терактам молодежь. Там предупредили, что исполнители обещанных за это денег не получат и могут потерять жизнь.