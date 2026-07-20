Теракт біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: суд виніс суворий вирок 18-річному фігуранту

Двоє агентів, яких російські спецслужби завербували для здійснення теракту біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському в лютому минулого року, отримали суворі покарання за свій злочин.

Один із них, той, що старший, просидить за ґратами до кінця життя, що в Україні є найсуворішим покаранням, оскільки щодо смертної кари діє мораторій, а його спільник, якому на момент скоєння злочину було 17 років, засуджений до 15 років позбавлення волі, повідомили у Службі безпеки України.

Слідство встановило, що ФСБ завербувало українців через Telegram. Один із них був наркозалежним, другий — студентом місцевого професійного коледжу.

Обидва шукали в мережі легких заробітків і погодилися на пропозицію. При цьому, як підкреслюють правоохоронці, завербовані не знали один одного, але виконували вказівки одного спільного куратора з ФСБ.

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За вказівками з РФ студент виготовив саморобний вибуховий пристрій із дистанційним спрацьовуванням і наповнив його металевими гайками для посилення уражаючої дії. Після цього зловмисник залишив саморобну бомбу у заздалегідь підготовленій схованці та "відзвітував" перед куратором.

Другий вербований мав дістати вибухівку зі схованки та доставити її до районного ТЦК для підриву. Перш ніж це зробити, агент спочатку провів додаткову розвідку поблизу військового об’єкта та встановив замасковану телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ.

Однак, побоюючись, що росіяни після виконання завдання ліквідують його як зайвого свідка, фігурант "наосліп" доручив кур’єру доставити СВП на місце запланованого теракту під виглядом звичайної поштової посилки.

Після прибуття працівника служби доставки на "місце події" росіяни дистанційно підірвали вибухівку, внаслідок чого чоловік загинув на місці події, а ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони з доказами контактів із російськими спецслужбами, а також матеріали та комплектуючі для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП).

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав обох агентів винними за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухової речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Найстаршому з підозрюваних призначили довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Другого від такого ж вироку врятувало лише те, що на момент скоєння злочину він не досяг повноліття. Тому він проведе в місцях позбавлення волі 15 років. Також суд постановив конфіскувати його майно.

Вибух у будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському

5 лютого в місті Кам'янець-Подільський біля будівлі ТЦК пролунав вибух. У результаті вибуху загинув чоловік, ще кілька людей отримали поранення.

За інформацією народної депутатки Софії Федини, вибух стався через те, що невідомий кинув гранату. На її думку, виконавців, найімовірніше, "вербує Москва".

За інформацією голови Нацполіції Івана Виговського, чоловік підійшов до ТЦК із сумкою в руках і попросив її передати. Саме в цей момент стався вибух.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що російські спецслужби почали активно використовувати чутливу для українців соціальну тему з ТЦК та залучати до терактів молодь. Там попередили, що виконавці обіцяних за це грошей не отримають і можуть втратити життя.