В Харькове 74-летняя женщина получила травмы из-за ТЦК: в ведомстве озвучили свою версию (видео)

Национальная полиция и военное командование расследуют инцидент в Харькове, где во время мероприятий по оповещению военнослужащий толкнул 74-летнюю женщину, в результате чего она получила тяжелые переломы.

В Харькове во время проведения мероприятий по оповещению произошел резонансный инцидент с участием мужчин в военной форме, в результате которого 74-летняя местная жительница получила тяжелые травмы. Об инциденте сообщило руководство Харьковского областного ТЦК и СП, а видеозапись происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как во время ссоры один из мужчин в военной форме отталкивает пожилую женщину, после чего она падает на асфальт.

По словам очевидцев происшествия и медиков, у пострадавшей диагностировали закрытый перелом шейки бедра и перелом ключицы. Очевидцы также утверждают, что военнослужащие не оказали пострадавшей первую помощь, не вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а сразу после падения женщины сели в микроавтобус и покинули место происшествия. В результате инцидента 74-летняя женщина якобы получила перелом шейки бедра и ключицы. Впрочем, эти данные требуют подтверждения правоохранительными органами или медицинскими документами.

Видео дня

В связи с обнародованным инцидентом Национальная полиция Харьковской области начала расследование и выясняет все обстоятельства происшествия для дачи правовой оценки действиям всех участников конфликта.

Что заявили в ТЦК

Харьковский областной ТЦК и СП уже обнародовали свою версию событий. По предварительной информации руководства Харьковского областного ТЦК и СП, конфликт начался после того, как один из гражданских лиц, по утверждению военных, начал вести себя агрессивно и напал на военнослужащих группы оповещения.

В ТЦК заявили, что во время стычки один из военнослужащих, защищаясь, оттолкнул женщину, вмешавшуюся в конфликт. После этого она упала и получила травму.

Вместе с тем в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщили о начале служебного расследования. Командование заверило, что в случае подтверждения вины военнослужащего он будет привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

"В настоящее время руководство Харьковского областного ТЦК и СП выясняет все обстоятельства происшествия", — сообщили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что сотрудничают со следствием, предоставляют необходимую информацию и обеспечивают доступ к материалам, которые могут понадобиться для установления обстоятельств происшествия.

В то же время в ТЦК призвали не делать окончательных выводов относительно действий участников конфликта до завершения расследования.

"Просим воздержаться от поспешных выводов относительно действий участников конфликта до завершения досудебного расследования", — отметили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Применение силы сотрудниками ТЦК

Омбудсмен Дмитрий Лубинец неоднократно заявлял о жалобах граждан на возможное незаконное применение силы сотрудниками ТЦК и СП в ходе мобилизационных мероприятий. Среди таких сообщений — избиения, незаконное ограничение свободы, изъятие телефонов и другие случаи, которые Офис уполномоченного передает правоохранительным органам для проверки.

Так, в мае 2026 года Лубинец сообщил, что за 2025 год получил более 6 тысяч обращений о нарушениях прав граждан во время мобилизации, а среди проблем назвал "применение незаконной силы, избиения".

"Самый острый вопрос, с которым я столкнулся в 2025 году, — это мобилизация. Уважаемые народные депутаты, количество обращений ко мне по поводу нарушения прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 22 годом выросло в 333 раза", — заявил Дмитрий Лубинец во время выступления в Верховной Раде 13 мая.

А вот по состоянию на начало октября 2026 года Лубинец сообщил о более чем 5800 обращениях в связи с предположительно незаконными действиями сотрудников ТЦК с начала года. Такую статистику уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил в эфире "День.LIVE".

Напомним, в Киеве возле главной студии телеканала "Интер" сотрудники ТЦК и полиция силой задержали мужчину, которого, по данным СМИ, называют режиссером телеканала. В сети распространилось видео инцидента, после чего Киевский городской ТЦК и СП официально отреагировали на случившееся.

Украинцам следует помнить, что сотрудники ТЦК не имеют отдельного права применять оружие против гражданских лиц. Исключение составляют лишь случаи необходимой обороны, когда существует реальная угроза жизни или здоровью.