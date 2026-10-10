Мобілізація буде чемною: у ТЦК з'явилася детальна інструкція на 150 сторінок, — Швайка

Невиконання інструкції передбачає покарання. Утім, раніше подібний документ вже існував, визнав військовий.

Декілька днів тому усі територіальні центри комплектації та соціальної підтримки отримали детальну інструкцію про порядок взаємодії під час прийняття військовозобов'язаних на військову службу. Про це "Kиїв FM" розповів заступник начальника 4-го центру рекрутингу ТрО ЗСУ капітан Ігор Швайка.

За його словами, у великому документі на півтори сотні сторінок викладена пам'ятка, як правильно поводитися з людьми, які призиваються на військову службу.

Швайка засвідчив, що подібна інструкція вже існувала раніше, але у цьому варіанті вона "вилизана", й у документі навіть чітко прописана послідовність чемного спілкування з родичами людини, яка призивається на військову службу.

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"Якщо є детальний план, яким внормовано обов'язки, значить є відповідальність за його невиконання", — зазначив представник ТЦК, додавши, що служити мають усі, тому на військовій службі краще опинятися за допомогою рекрутінгу, підписавши контракт.

Нагадаємо, у Харкові під час здійснення заходів з оповіщення важкі травми дістала 74-річна місцева мешканка. У потерпілої діагностували закритий перелом шийки стегна та зламану ключицю.

Також Фокус писав про конфлікт, який стався у Хмельницькому. Натовп громадян намагався врятувати від мобілізації 25-річного тренера, якого визнали придатним до військової служби.