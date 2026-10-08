Погрожували відкрити вогонь: ТЦК у Хмельницькому звинуватили в незаконній мобілізації, там відповіли

У Хмельницькому стався конфлікт біля збірного пункту обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки.

Біля пункту зібрався натовп громадян. Вони намагалися врятувати молодого чоловіка від мобілізації. Люди прийшли підтримати 25-річного тренера Андрія Бриндака, якого, за їхніми словами, незаконно мобілізували, повідомляє "Суспільне".

Як розповіли очевидці, студент денної форми навчання Кам’янець-Подільського університету, а за іншими даними — тренер з акробатики, прийшов оновити військово-реєстраційні дані, але його нібито затримали і не випускають.

Присутні, переважно жінки, вимагали його звільнення і навіть намагалися штурмувати ворота ТЦК, але у відповідь почули погрози відкрити вогонь. Люди також скандували: "Ні незаконній мобілізації".

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Після резонансу, викликаного записом інциденту, Хмельницький обласний ТЦК та СП виступили із заявою.

Там пояснили, що чоловік з’явився добровільно за повісткою. Згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберег", громадянин підлягав призову на військову службу в межах мобілізації.

"Станом на момент призову оформлена відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на підставах, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не мав і не був заброньований у встановленому законодавством порядку. За результатами проходження військово-лікарської комісії громадянин визнаний придатним до військової служби", — повідомили в ТЦК.

Там додали, що напередодні його призвали на військову службу та направили до відповідної військової частини.

Військовослужбовці ТЦК та СП назвали інформацію у ЗМІ "маніпулятивною" та такою, що не відповідає дійсності.

Нагадаємо, у Черкаській області звільнили керівника ТЦК після катування чоловіка.

Також повідомлялося, що дочка Келлога назвала боягузом загиблого українця, який втікав від ТЦК.