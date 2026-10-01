Замість ВЛК – операційний стіл: на Черкащині звільнили керівника ТЦК після катувань чоловіка

54-річний мешканець Звенигородки на Черкащині мав пройти звичайну ВЛК, проте після візиту до місцевого ТЦК потрапив на операційний стіл із переломами ребер і розривом легені. Керівника ТЦК було звільнено.

Поїздка на ВЛК закінчилася для жителя Черкащини реанімацією. 54-річного чоловіка зі Звенигородки мали доправити до Умані на планову медкомісію, проте в приміщенні місцевого ТЦК та СП, за його словами, проти нього застосували силу. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Важливо. Медики діагностували множинні переломи ребер, розрив легені та пневмоторакс. Життя чоловіка врятували на операційному столі.

"У Звенигородському ТЦК та СП його били й обливали холодною водою. Людина прийшла на офіційну процедуру, а за кілька днів опинилася у реанімації з тяжкими травмами. Як таке взагалі могло статися?" – обурюється омбудсмен.

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Житель Звенигородки зазначив, що за 54 роки життя не відчував настільки принизливого ставлення до себе.

Обласне військове командування відреагувало кадровим рішенням – очільник Звенигородського районного ТЦК та СП втратив посаду. Лубінець наголошує: слідство має встановити не лише тих, хто бив, а й усіх, хто бачив злочин або намагався його приховати.

"Як так може бути, що людина заходить до державної установи для проходження офіційної процедури, а потім опиняється у реанімації з пробитою легенею? Цього разу, на щастя, чоловік вижив. Але такі випадки можуть закінчуватися значно страшніше – люди можуть помирати. І тут йдеться вже не лише про один конкретний випадок, йдеться про довіру людей до держави. Якщо людина боїться, що після потрапляння до державної установи може вийти звідти побитою – це вже проблема", – підкреслив він.

Раніше ми інформували, що в мережі обговорюють відео, на якому біля головної студії телеканалу "Інтер" чоловіка затримують із застосуванням сили – Київський ТЦК та СП уже дав офіційні пояснення.

Крім того, в Одесі на вулиці Середньофонтанській сталася ДТП, у якій травми отримали двоє правоохоронців і троє військових: усіх госпіталізували, а водія затримали.