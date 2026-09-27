В Одесі на блок-посту водій збив двох поліцейських та трьох військових ТЦК: що відомо

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Середньофонтанській в Одесі постраждали двоє поліцейських та троє військовослужбовців. Усіх потерпілих доправлено до медичного закладу, а водія затримано.

У суботу ввечері, 26 вересня, працівники поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК та СП на мобільному блокпосту здійснювали заходи з оповіщення громадян. У цей час 52-річний іноземець, який керував автомобілем "BMW", зіткнувся з чотирма транспортними засобами, що перебували в заторі. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Унаслідок зіткнення було здійснено наїзд на двох поліцейських та трьох військовослужбовців. Також пошкоджено п'ять автівок.

На місці події Фото: Національна поліція

Усіх п'ятьох потерпілих доправлено до медичного закладу, встановлюється ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та перевіряють учасників на стан сп'яніння. Після цього події буде надано відповідну правову кваліфікацію, інформують у поліції.

Видео дня

Місцеві пабліки додають, що водій натиснув на газ під час перевірки документів. Кермувальника, який нібито намагався втекти з місця ДТП, затримали на Горбатому мосту.

Біля блок-посту в Одесі Фото: скріншот

Також повідомляється, що 37-річному поліцейському зламало праве стегно та забило нирку, у 21-річного — закрита черепно-мозкова травма, забиття грудей та живота та перелом лівого стегна. У трьох військовослужбовців ТЦК 36, 43 та 27 років – травма коліна, закриті черепно-мозкові травми, струси та забиття, двоє з постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 26 вересня невідомий завдав удару ножем військовослужбовцю ТЦК у Білгород-Дністровському Одеської області та зник з місця події.

Також Фокус писав, що в Одесі працівника ТЦК засудили на п'ять років колонії за силову мобілізацію трьох чоловіків, яка проводилася без участі поліції.