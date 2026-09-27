В Одесі на блок-посту водій збив двох поліцейських та трьох військових ТЦК: що відомо
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Середньофонтанській в Одесі постраждали двоє поліцейських та троє військовослужбовців. Усіх потерпілих доправлено до медичного закладу, а водія затримано.
У суботу ввечері, 26 вересня, працівники поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК та СП на мобільному блокпосту здійснювали заходи з оповіщення громадян. У цей час 52-річний іноземець, який керував автомобілем "BMW", зіткнувся з чотирма транспортними засобами, що перебували в заторі. Про це повідомляє поліція Одеської області.
Унаслідок зіткнення було здійснено наїзд на двох поліцейських та трьох військовослужбовців. Також пошкоджено п'ять автівок.
Усіх п'ятьох потерпілих доправлено до медичного закладу, встановлюється ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та перевіряють учасників на стан сп'яніння. Після цього події буде надано відповідну правову кваліфікацію, інформують у поліції.
Місцеві пабліки додають, що водій натиснув на газ під час перевірки документів. Кермувальника, який нібито намагався втекти з місця ДТП, затримали на Горбатому мосту.
Також повідомляється, що 37-річному поліцейському зламало праве стегно та забило нирку, у 21-річного — закрита черепно-мозкова травма, забиття грудей та живота та перелом лівого стегна. У трьох військовослужбовців ТЦК 36, 43 та 27 років – травма коліна, закриті черепно-мозкові травми, струси та забиття, двоє з постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, 26 вересня невідомий завдав удару ножем військовослужбовцю ТЦК у Білгород-Дністровському Одеської області та зник з місця події.
Також Фокус писав, що в Одесі працівника ТЦК засудили на п'ять років колонії за силову мобілізацію трьох чоловіків, яка проводилася без участі поліції.