В Одессе на блокпосту водитель сбил двух полицейских и троих военнослужащих ТЦК: что известно

В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Среднефонтанской в Одессе пострадали двое полицейских и трое военнослужащих. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, а водитель задержан.

В субботу вечером, 26 сентября, сотрудники полиции совместно с военнослужащими ТЦК и СП на мобильном блокпосту проводили мероприятия по оповещению граждан. В это время 52-летний иностранец, управлявший автомобилем "BMW", столкнулся с четырьмя транспортными средствами, находившимися в заторе. Об этом сообщает полиция Одесской области.

В результате столкновения произошел наезд на двух полицейских и трех военнослужащих. Также были повреждены пять автомобилей.

На месте происшествия Фото: Национальная полиция

Все пятеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение, в настоящее время устанавливается степень тяжести полученных ими телесных повреждений.

Видео дня

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и проверяют участников на наличие признаков опьянения. После этого происшествию будет дана соответствующая правовая квалификация, сообщают в полиции.

Местные группы в соцсетях добавляют, что водитель нажал на газ во время проверки документов. Водителя, который якобы пытался скрыться с места ДТП, задержали на Горбатом мосту.

Возле блокпоста в Одессе Фото: скриншот

Также сообщается, что у 37-летнего полицейского сломано правое бедро и ушиблена почка, у 21-летнего — закрытая черепно-мозговая травма, ушибы грудной клетки и живота, а также перелом левого бедра. У трёх военнослужащих ТЦК в возрасте 36, 43 и 27 лет — травма колена, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения и ушибы, двое из пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, 26 сентября неизвестный нанес ножевой удар военнослужащему ТЦК в Белгород-Днестровском Одесской области и скрылся с места происшествия.

Также Фокус сообщал, что в Одессе сотрудника ТЦК приговорили к пяти годам колонии за принудительную мобилизацию трёх мужчин, которая проводилась без участия полиции.