В Одесской области неизвестный ранил военнослужащего ТЦК: подробности

Военнослужащий получил телесные повреждения при исполнении служебных обязанностей. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Инцидент произошёл в Белгород-Днестровском в субботу, 26 сентября, во время проведения мероприятий по оповещению. Об этом сообщает Одесский областной территориальный центр комплектации и социальной поддержки.

Неизвестный нанес ножевое ранение военнослужащему районного ТЦК и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время военный находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное.

В "военкомате" подчеркнули, что пострадавший мужчина является ветераном боевых действий, получившим ранения при защите Украины на фронте и переведенным в ТЦК и СП для дальнейшего несения службы.

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Правоохранительные органы приступили к первоочередным следственным и розыскным мероприятиям с целью установления личности нападавшего и его задержания.

Напомним, в Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к пяти годам колонии за насильственную мобилизацию трёх мужчин, которую он проводил без участия полиции. На задержанных брызгали слезоточивым газом, избивали и запугивали.

Также Фокус писал, что в Кривом Роге пятеро неизвестных, двое из которых были в военной форме, напоминающей форму сотрудников территориального центра комплектования, напали на мужчину, избив его битами и опрыскав из перцового баллончика. Нападавшие выскочили из микроавтобуса, когда мужчина возвращался домой с женой и 11-месячным сыном.