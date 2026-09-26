На Одещині невідомий поранив військовослужбовця ТЦК: деталі

Військовослужбовець отримав тілесні ушкодження під час виконання службових обов'язків. Потерпілого доправлено до медичного закладу.

Подія сталася у Білгород-Дністровському в суботу, 26 вересня, під час проведення заходів оповіщення. Про це повідомляє Одеський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки.

Невідома особа завдала ножового поранення військовослужбовцю районного ТЦК та зникла з місця події.

Потерпілого було доправлено до медичного закладу, де йому надано необхідну допомогу. Наразі військовий перебуває під наглядом лікарів, його стан стабільний.

У "військкоматі" наголосили, що постраждалий чоловік є ветераном бойових дій, який зазнав поранень під час захисту України на фронті та був переведений до ТЦК та СП для подальшого несення служби.

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Правоохоронні органи розпочали першочергові слідчі та розшукові дії для встановлення особи нападника та його затримання.

Нагадаємо, в Одесі суд призначив працівнику ТЦК п'ять років колонії за силову мобілізацію трьох чоловіків, яку він проводив без участі поліції. Затриманих бризкали сльозогінним газом, били й залякували.

Також Фокус писав, що у Кривому Розі п'ятеро невідомих, двоє з яких були у військовій формі, що нагадує однострій службовців територіального центру комплектування, напали на чоловіка, побивши його битами і заливши перцевим балончиком. Нападники вискочили з буса, коли чоловік повертався додому з дружиною та 11-місячним сином.