Вместо ВВК – операционный стол: на Черкасчине уволили руководителя ТЦК после пыток мужчины

54-летний житель Звенигородки в Черкасской области должен был пройти плановую медицинскую комиссию, однако после посещения местного ТЦК оказался на операционном столе с переломами ребер и разрывом лёгкого. Руководитель ТЦК был уволен.

Поездка в ВВК закончилась для жителя Черкасской области пребыванием в реанимации. 54-летнего мужчину из Звенигородки должны были доставить в Умань на плановую медкомиссию, однако, по его словам, в помещении местного ТЦК и СП против него применили силу. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Важно. Врачи диагностировали множественные переломы ребер, разрыв лёгкого и пневмоторакс. Жизнь мужчины спасли на операционном столе.

"В Звенигородском ТЦК и СП его избивали и обливали холодной водой. Человек пришел на официальную процедуру, а через несколько дней оказался в реанимации с тяжелыми травмами. Как такое вообще могло произойти?" — возмущается омбудсмен.

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Житель Звенигородки отметил, что за 54 года жизни не испытывал столь унизительного отношения к себе.

Областное военное командование отреагировало кадровым решением — руководитель Звенигородского районного ТЦК и СП был отстранен от должности. Лубинец подчеркивает: следствие должно установить не только тех, кто избивал, но и всех, кто был свидетелем преступления или пытался его скрыть.

"Как может быть так, что человек приходит в государственное учреждение для прохождения официальной процедуры, а потом оказывается в реанимации с пробитым легким? На этот раз, к счастью, мужчина выжил. Но такие случаи могут заканчиваться гораздо хуже — люди могут умирать. И речь здесь идет уже не только об одном конкретном случае, речь идет о доверии людей к государству. Если человек боится, что после поступления в государственное учреждение может выйти оттуда избитым – это уже проблема", – подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что в сети обсуждают видео, на котором возле главной студии телеканала "Интер" мужчину задерживают с применением силы — Киевский ТЦК и СП уже дали официальные разъяснения.

Кроме того, в Одессе на улице Среднефонтанской произошло ДТП, в результате которого травмы получили двое сотрудников правоохранительных органов и трое военных: всех госпитализировали, а водителя задержали.