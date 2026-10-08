Угрожали открыть огонь: ТЦК в Хмельницком обвинили в незаконной мобилизации, там ответили

В Хмельницком произошел конфликт у сборного пункта областного территориального центра комплектации и социальной поддержки.

У пункта собралась толпа граждан. Они пытались спасти молодого человека от мобилизации. Люди пришли поддержать 25-летнего тренера Андрея Брындака, которого, по их словам, незаконно мобилизовали, сообщает "Суспільне".

Как рассказали очевидцы, студент дневной формы обучения Камянец-Подольского университета, а по другим данным — тренер по акробатике, пришел обновить военно-учетные данные, но его якобы задержали и не выпускают.

Собравшиеся, преимущественно женщины, требовали отпустить его и даже пытались штурмовать ворота ТЦК, но в ответ услышали угрозы открыть огонь. Люди также скандировали "Нет незаконной мобилизации".

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После резонанса, вызванного записью инцидента, Хмельницкий областной ТЦК и СП выступил с заявлением.

Там объяснили, что мужчина пришел добровольно по повестке. Согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", гражданин подлежал призыву на военную службу за мобилизацией.

"По состоянию на момент призыва оформленной отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации по основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не имел и не был забронирован в установленном законодательством порядке. По результатам прохождения военно-врачебной комиссии гражданин признан годным к военной службе", — сообщили в ТЦК.

Там добавили, что накануне он призван на военную службу и направлен в соответствующую воинскую часть.

Информацию в медиа военнослужащие ТЦК и СП назвали "манипулятивной" и не соответствующей действительности.

Напомним, в Черкасской области уволили руководителя ТЦК после пыток мужчины.

Также сообщалось, что дочь Келлога назвала трусом погибшего украинца, который бежал от ТЦК.