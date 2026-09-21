"Мог бы умереть героем": дочь Келлога назвала трусом погибшего украинца, который бежал от ТЦК

32-летний Владимир погиб в водоеме в Кудашевке в Криворожском районе, когда, по словам очевидца, убегал от людей в военной форме. Дочь Кита Келлога Меган Моббс назвала его смерть смертью труса и заявила, что он "мог бы умереть героем".

Об этом стало известно из постов Меган Моббс и украинской исторички Марты Гавришко.

По данным "Суспильного", инцидент произошел 18 сентября в Кудашевке. По словам местного рыбака Валерия, он увидел мужчину, который бежал в сторону реки, а за ним гнались люди в военной форме и балаклавах. Мужчина прыгнул в воду, проплыл около 10 метров и исчез под поверхностью.

Представитель расположенной неподалеку турбазы несколько раз пытался вытащить его с помощью гидроцикла, но спасти мужчину не удалось. На следующий день водолазы обнаружили тело на глубине около 5 метров, примерно в 20 метрах от берега.

Жена погибшего Алина рассказала, что в последний раз разговаривала с мужем утром 18 сентября. Он пошел в магазин, а затем, по всей видимости, убегал от представителей ТЦК. По ее словам, Владимир раньше был контрактником, но не хотел снова идти служить, поскольку хотел видеть, как растет его сын.

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"Он не хотел этого, потому что хотел, чтобы сын рос у него на глазах, чтобы он был там, а не здесь", — рассказала Алина.

Женщина также отметила, что в приложении "Резерв+" у её мужа был статус военнообязанного.

Украинская историчка Марта Гавришко написала о гибели Владимира в социальной сети X. Именно этот пост прокомментировала Меган Моббс, дочь Кита Келлога, бывшего специального посланника Дональда Трампа по Украине.

Скриншот ответа Моббса Фото: Скриншот

"Умер трусом. Мог бы умереть героем", — написала Моббс.

В ответ Гавришко отметила, что Владимир был ветераном и уже видел последствия войны. По её словам, на этот раз он не хотел быть героем, а хотел жить и видеть, как растёт его сын.

Моббс в своём ответе рассказала, что после терактов 11 сентября добровольно пошла служить, училась в Вест-Пойнте и побывала в Афганистане. Она заявила, что гражданство в определённых обстоятельствах предполагает службу и защиту своей страны.

"Украина не выбирала эту войну. На неё вторглись. На кону — её выживание как суверенного государства", — написала Моббс.

Она также заявила, что можно осуждать коррупцию, злоупотребления со стороны представителей органов призыва, требовать ответственности и гуманного отношения. В то же время Моббс считает, что это не то же самое, что отрицание самой обязанности граждан защищать государство.

Моббс привела в качестве примера Вторую мировую войну и высадку союзников в Нормандии. Она спросила, хотели ли американские, британские, канадские, польские и французские военные покидать свои дома и отправляться на войну, и заявила, что свободные общества выживали благодаря готовности людей служить и защищать их.

В конце своего ответа Моббс назвала Гавришко "пропагандистом разоружения Запада" и "апологетом национальной капитуляции". Также она написала: "Ваши идеи — яд для свободного общества и не имеют здесь места. По своей сути они являются антиамериканскими".

Напомним, 14 сентября дочь специального представителя Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога Меган Моббс раскритиковала решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против бывшей пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель. Она заявила, что Украина должна противодействовать российскому влиянию и поддержке врага, но в то же время не должна использовать государственные полномочия для подавления высказываний, которые власти считают неприемлемыми.

Ранее сообщалось, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала под санкции, введенные её бывшим работодателем. 13 сентября Владимир Зеленский подписал три указа о новых ограничениях. Согласно им, Мендель была лишена государственных наград, а её активы заморожены на 10 лет.