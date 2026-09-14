Дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога раскритиковала санкции Зеленского против Мендель

Решение президента Украины ввести санкции против бывшей пресс-секретарь Мендель не осталось незамеченным. Дочь американского спецпредставителя по вопросам Украины и России публично выразила обеспокоенность таким шагом.

Меган Моббс, дочь Кита Келлога — специального представителя Дональда Трампа по вопросам Украины и России, раскритиковала решение Владимира Зеленского ввести санкции против бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Об этом стало известно из соцсети Х.

Она отметила, что неоднократно не соглашалась с позицией Мендель и публично критиковала её, порой довольно резко, в том числе и совсем недавно. Однако именно поэтому решение о санкциях вызвало у неё беспокойство.

По её словам, Украина, безусловно, имеет право, а в условиях войны — и обязанность, решительно противодействовать российским операциям влияния, коллаборационизму и материальной поддержке врага. Однако демократические ценности не означают защиту только тех высказываний, которые власть считает приемлемыми — они предполагают готовность мириться с тем, что свободные люди могут говорить вещи, которые кажутся оскорбительными или даже неприемлемыми, и умение противостоять искушению использовать государственную власть для того, чтобы заставить их замолчать.

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Дочь Келлога подчеркнула, что если имеются доказательства координации действий Мендель с российским государством, получения ею финансирования или оказания материальной помощи врагу, эти доказательства следует обнародовать и принять соответствующие правовые меры. Однако если основанием для жестких экономических санкций становятся сами высказывания, которые власти трактуют как дезинформацию или пропаганду, это создает опасный прецедент.

Она подчеркнула, что разница между Украиной и Россией заключается не только в том, с чем борется государство, но и в том, что оно решает защищать – и именно это различие имеет решающее значение, когда речь идет о защите прав людей, с которыми общество категорически не согласно. По её словам, выбранный путь крайне опасен.

Ранее сообщалось, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала под санкции своего бывшего работодателя. 13 сентября глава государства подписал три указа о новых ограничительных мерах, согласно которым Мендель лишают всех государственных наград, а также на десять лет замораживают ее активы. Мендель занимала должность первой пресс-секретарь Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признался, что не смотрел интервью своей бывшей пресс-секретарь Юлии Мендель, которое она дала американскому консервативному журналисту Такеру Карлсону.