Донька спецпредставника Трампа Кіта Келлога розкритикувала санкції Зеленського проти Мендель

Рішення президента України запровадити санкції проти колишньої речниці Мендель не залишилося непоміченим. Донька американського спецпредставника з питань України та Росії публічно висловила стурбованість таким кроком.

Меган Моббс, яка є донькою Кіта Келлога – спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії, розкритикувала рішення Володимира Зеленського запровадити санкції проти колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель. Про це стало відомо з соцмережі Х.

Вона зазначила, що неодноразово не погоджувалася з позицією Мендель та публічно критикувала її, часом досить гостро, зокрема й нещодавно. Проте саме тому рішення про санкції викликало в неї занепокоєння.

За її словами, Україна безумовно має право, а в умовах війни й обов'язок, рішуче протидіяти російським операціям впливу, колабораціонізму та матеріальній підтримці ворога. Однак демократичні цінності не означають захист лише тих висловлювань, які влада вважає прийнятними – вони передбачають готовність миритися з тим, що вільні люди можуть казати речі, які здаються образливими чи навіть неприйнятними, та вміння протистояти спокусі використати державну владу для того, щоб змусити їх замовкнути.

Видео дня

Донька Келлога наголосила, що якщо існують докази координації дій Мендель із російською державою, отримання нею фінансування чи надання матеріальної допомоги ворогу, ці докази варто оприлюднити та вжити відповідних правових заходів. Проте якщо підставою для суворих економічних санкцій стають самі висловлювання, які влада трактує як дезінформацію чи пропаганду, це створює небезпечний прецедент.

Вона підкреслила, що різниця між Україною та Росією полягає не лише в тому, з чим бореться держава, а й у тому, що вона вирішує захищати – і саме ця відмінність має вирішальне значення, коли йдеться про захист прав людей, з якими суспільство глибоко не погоджується. За її словами, обраний шлях є вкрай небезпечним.

Раніше повідомлялося, що колишня речниця президента України Юлія Мендель потрапила під санкції свого колишнього роботодавця. 13 вересня глава держави підписав три укази про нові обмежувальні заходи, згідно з якими Мендель позбавляють усіх державних нагород, а також на десять років заморожують її активи. Мендель обіймала посаду першої прессекретарки Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зізнавався, що не дивився інтерв'ю своєї колишньої речниці Юлії Мендель, яке вона дала американському консервативному журналісту Такеру Карлсону.