"Божевільні люди": Зеленський вперше відреагував на інтерв'ю Мендель Карлсону

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що не дивився інтерв’ю своєї колишньої речниці Юлії Мендель, яке вона дала американському консервативному журналісту Такеру Карлсону.

Про це він розповів у відвертому інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер. Розмова відбувалася на галявині біля Маріїнського палацу в Києві.

Коли ведуча запитала главу держави, чи справді він вживав заборонені речовини разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, як про це говорила Мендель, а потім цю інформацію активно підхопила російська пропаганда, Зеленський відповів: "Божевільні люди".

"Звичайно, ні", — пролунала відповідь.

Після цього він висловився щодо Карлсона:

"Є багато людей — різних ведучих, блогерів… Деякі з них хороші, інші — занадто різкі, популярні… Є різні люди. Але є розумні люди, а є й дурні. Що стосується мене, я дивлюся на розумних людей, а на нерозумних я ніколи не дивлюся, бо це не допомагає. Тож я не дивився інтерв’ю Такера Карлсона з ким-небудь".

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Інтерв’ю Карлсона з Мендель вийшло 11 травня і стало громом серед ясного неба, оскільки колишня речниця глави держави зробила чимало заяв, які згодом активно підхопила російська пропаганда.

Зокрема, вона стверджувала, що Володимир Зеленський нібито особисто допускав відмову від територій Донбасу в обмін на завершення війни. За словами Мендель, така позиція була зумовлена бажанням якнайшвидше зупинити бойові дії. Однак згодом риторика офіційного Києва змінилася, зазначила вона.

Крім того, Мендель заявляла, що Зеленський нібито вживає наркотики:

"Я ніколи не бачила, щоб він вживав наркотики. Але для написання своєї книги я зустрічалася з багатьма людьми, які підтвердили, що бачили, як він (Зеленський) у різних клубах вживає наркотики".

Вже наступного дня після публікації інтерв’ю Менделя внесли до бази даних "Миротворця".

Після шквалу критики колишня речниця президента згадала фразу з Біблії.

"Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять", — написала вона у соцмережі.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не дивився інтерв’ю Мендель, яка згадувала й про нього. За його словами, він "не є шанувальником Юлії Мендель, щоб дивитися її інтерв’ю".