"Безумные люди": Зеленский впервые отреагировал на интервью Мендель Карлсону

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не смотрел интервью своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель американскому консервативному журналисту Такеру Карлсону.

Об этом он рассказал в интервью американскому блогеру Лоре Лумер в откровенном интервью. Беседа проходила на лужайке возле Мариинского дворца в Киеве.

Когда ведущая поинтересовалась у главы государства и о том, действительно ли он употреблял запрещенные вещества вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, как об этом говорила Мендель, а потом это активно подхватила российская пропаганда, Зеленский сказал: "Безумные люди".

"Конечно, нет", — последовал ответ.

После этого он высказался о Карлсоне:

"Есть много людей — разных ведущих, блогеров… Некоторые из них хорошие, другие — слишком жесткие, популярные… Есть разные люди. Но есть умные люди и есть глупые люди. Что касается меня, я смотрю умных людей, а глупых я никогда не смотрю, потому что это не помогает. Так что я не смотрел интервью Такера Карлсона с кем-либо".

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Интервью Карлсона с Мендель вышло 11 мая и стало громом среди ясного неба, поскольку бывшая спикер главы государства сделала немало заявлений, которые потом активно подхватила российская пропаганда.

В частности, она утверждала, что Владимир Зеленский якобы лично допускал отказ от территорий Донбасса в обмен на завершение войны. По словам Мендель, такая позиция была вызвана желанием быстрее остановить боевые действия. Однако впоследствии риторика официального Киева изменилась, отметила она.

Кроме того, Мендель заявляла о том, что Зеленский якобы употребляет наркотики:

"Я никогда не видела, чтобы он употреблял наркотики. Но для написания своей книги я встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он (Зеленский) в разных клубах употребляет наркотики".

Уже на следующий день после выхода интервью Мендель внесли в базу "Миротворца".

После шквала критики бывшая спикер президента вспомнила фразу из Библии.

"Отче, прости им, ибо не ведают, что творят", — написала она в соцсети.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не смотрел интервью Мендель, которая упоминала и о нем. По его словам, он "не является фанатом Юлии Мендель, чтобы смотреть ее интервью".