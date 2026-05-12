Юлию Мендель внесли в базу "Миротворец": в чем ее обвиняют

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала полуторачасовое интервью Такеру Карлсону, консервативному американскому журналисту, где сделала ряд резонансных заявлений.

После этого Юлия Мендель была внесена в базу "Миротворец". Об этом говорится на сайте центра.

В сообщении говорится, что причинами для внесения Мендель в список являются "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", "распространение нарративов российской пропаганды", "манипулирование общественно значимой информацией в интересах российского агрессора", "призывы к капитуляции Украины перед российско-фашистскими захватчиками", а также "опосредованное участие в информационно-психологических спецоперациях России против Украины со стороны российского агрессора и пророссийского лобби в США".

В базу "Миротворец" внесли Юлию Мендель

Что сказала Юлия Мендель в интервью?

В частности, в интервью Мендель, которая работала с Зеленским с 2019 по 2021 год, крайне негативно высказалась о бывшем руководителе — она назвала его "одним из самых больших препятствий на пути к миру". Также она безосновательно обвиняла президента в "наркотической зависимости".

Кроме того, Мендель заявила, что в 2022 году Зеленский якобы "согласился отдать Донбасс" России. Она утверждает, что это произошло во время переговоров в Стамбуле.

Как пишет "Украинская правда", в Офисе президента опровергли информацию, которую рассказала Юлия Мендель, сообщив о полной непричастности экс-чиновницы к переговорам и выразив сомнения относительно адекватности ее состояния.

"Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле — комментировать несерьезно", — прокомментировали журналистам в ОП.

Напомним, в феврале 2026 года Мендель намекнула Зеленскому, что он останется один в Украине.

Также в январе Мендель обвинила бывшего главу ОП Андрея Ермака в магических ритуалах.