Юлію Мендель внесли до бази "Миротворець": у чому її звинувачують

Колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала півторагодинне інтерв’ю Такеру Карлсону, консервативному американському журналісту, де зробила ряд резонансних заяв.

Після цього Юлію Мендель була внесено до бази "Миротворець". Про це йдеться на сайті центру.

У повідомленні йдеться, що причинами для внесення Мендель до списку є "участь в актах гуманітарної агресії проти України", "поширення наративів російської пропаганди", "маніпулювання суспільно значущою інформацією в інтересах російського агресора", "заклики до капітуляції України перед російсько-фашистськими загарбниками", а також "опосередкована участь в інформаційно-психологічних спецопераціях Росії проти України з боку російського агресора та проросійського лобі в США".

До бази "Миротворець" внесли Юлію Мендель Фото: скріншот

Що сказала Юлія Мендель в інтерв'ю?

Зокрема, в інтерв'ю Мендель, яка працювала із Зеленським з 2019 по 2021 рік, вкрай негативно висловилася про колишнього керівника — вона назвала його "одним із найбільших перешкод на шляху до миру". Також вона безпідставно звинувачувала президента в "наркотичній залежності".

Відео дня

Окрім того, Мендель заявила, що 2022 році Зеленський нібито "погодився віддати Донбас" Росії. Вона стверджує, що це сталося під час переговорів у Стамбулі.

Як пише "Українська правда", в Офісі президента спростували інформацію, яку розповіла Юлія Мендель, повідомивши про повну непричетність ексречниці до переговорів і висловивши сумніви щодо адекватності її стану.

"Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно", – прокоментували журналістам в ОП.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Мендель натякнула Зеленському, що він залишиться сам-один в Україні.

Також у січні Мендель звинуватила колишнього главу ОП Андрія Єрмака у магічних ритуалах.