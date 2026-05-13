"Не ведают, что творят": Мендель отреагировала на критику после интервью и вспомнила о Боге

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского вспомнила слова из Библии после интервью Такеру Карлсону.

Таким образом Юлия Мендель отреагировала на шквал критики в ее сторону после резонансных заявлений, которые она сделала во время общения с американским журналистом. Библейскую цитату она опубликовала на своей странице в Facebook.

Юлия Мендель ответила на критику

"Отче, прости им, ибо не ведают, что творят", — написала Мендель.

Но в комментариях многие пользователи продолжили критиковать ее за интервью Такеру Карлсону. Многие юзеры сравнили ее с Иудой, а также спрашивали, чем ее выступление помогло Украине.

Отдельные пользователи отмечают, что она все еще обижена на "бывшего работодателя". Но как можно было назвать минуту памяти по погибшим в Украине "странным правилом".

Также некоторые комментаторы считают, что ее заявления "верх цинизма и морали".

Что сказала Юлия Мендель в интервью?

В частности, в интервью Мендель, которая работала с Зеленским с 2019 по 2021 год, крайне негативно высказалась о бывшем руководителе — она назвала его "одним из самых больших препятствий на пути к миру". Также она безосновательно обвиняла президента в "наркотической зависимости".

Кроме того, Мендель заявила, что в 2022 году Зеленский якобы "согласился отдать Донбасс" России. Она утверждает, что это произошло во время переговоров в Стамбуле.

Реакция в Украине на интервью Юлии Мендель: что известно

После этого интервью Юлия Мендель была внесена в базу "Миротворец".

Как пишет "Украинская правда", в Офисе президента опровергли информацию, которую рассказала Юлия Мендель, сообщив о полной непричастности экс-чиновницы к переговорам и выразив сомнения относительно адекватности ее состояния.

Кроме того, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не смотрел интервью Мендель, которая упоминала и о нем. По его словам, он "не является фанатом Юлии Мендель, чтобы смотреть ее интервью".