"Оскорбляет мою страну и людей": Ермак отреагировал на интервью Мендель

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которому сегодня Высший антикоррупционный суд Украины начал избирать меру пресечения, в очередной раз заявил, что не имеет отношения к имениям "Династии" в Козине под Киевом.

Также он заверил, что не собирается бежать из страны. Ведь его сознательным выбором было остаться в столице Украины после 24 февраля 2022 года, где он даже после увольнения из Офиса президента продолжит заниматься адвокатской деятельностью. Об этом он заявил после судебного заседания, общаясь с журналистами, передает корреспондент ТСН.

"Я еще вчера сказал и могу повторить. В моей собственности есть единственная квартира и единственная машина. Большим ничем я не владею и не арендую. Поэтому зачем вы мне задаете этот вопрос? Также хочу отметить, что моя семья, мои родители, мой брат, который служит в ГУР и практически постоянно находится в зоне боевых действий, они ни разу (не уезжали из Украины, — ред.), они все здесь", — ответил Ермак.

Відео дня

Кроме того, у Андрея Ермака журналисты спросили, смотрел ли он интервью бывшей пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону, которая упоминала и о нем.

"Я не являюсь фанатом Юлии Мендель, чтобы смотреть ее интервью. Тем более Такеру Карлсону, который оскорбляет мою страну, людей, которые воюют, которые погибли. Мне это неинтересно", — сказал он.

Также он точно не ответил, планирует ли возвращение в большую политику. Но заверил, что будет заниматься адвокатской деятельностью и помогать военным.

"Я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Мои планы — отстаивать свои права, репутацию. Продолжать заниматься адвокатской деятельностью. Для меня это очень важно", — ответил Ермак.

Интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону: что известно

Напомним, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала полуторачасовое интервью Такеру Карлсону, консервативному американскому журналисту, где сделала ряд резонансных заявлений. После этого Юлия Мендель была внесена в базу "Миротворец".

В частности, в интервью Мендель, которая работала с Зеленским с 2019 по 2021 год, крайне негативно высказалась о бывшем руководителе и Андрее Ермаке.

Также в январе Мендель обвинила бывшего главу ОП Андрея Ермака в магических ритуалах.

Вручение подозрения Андрею Ермаку: заседание суда

Напомним, вечером 11 мая в НАБУ заявили, что Андрею Ермаку сообщили о подозрении. В опубликованном НАБУ видео рассказываются детали о расследовании по поводу строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.

После получения подозрения Ермак ответил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

12 мая Высший антикоррупционный суд Украины начал избрание меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, прокуроры САП сообщили, что у Ермака есть 4 дипломатических паспорта.