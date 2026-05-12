"Ображає мою країну і людей": Єрмак відреагував на інтерв'ю Мендель

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якому сьогодні Вищий антикорупційний суд України почав обирати запобіжний захід, вкотре заявив, що не має стосунку до маєтків "Династії" у Козині під Києвом.

Також він запевнив, що не збирається тікати з країни. Адже його свідомим вибором було залишитися в столиці України після 24 лютого 2022 року, де він навіть після звільнення з Офісу президента продовжить займатися адвокатською діяльністю. Про це він заявив після судового засідання, спілкуючись з журналістами, передає кореспондент ТСН.

"Я ще вчора сказав і можу повторити. У моїй власності є єдина квартира і єдина машина. Більші нічим я не володію і не орендую. Тому навіщо ви мені ставите це запитання? Також хочу зазначити, що моя родина, мої батьки, мій брат, який служить в ГУР й практично постійно знаходиться в зоні бойових дій, вони жодного разу (не їхали з України, — ред.), вони всі тут", — відповів Єрмак.

Відео дня

Крім того, в Андрія Єрмака журналісти запитали, чи дивився він інтерв’ю колишньої речниці Володимира Зеленського Юлії Мендель Такеру Карлсону, яка згадувала й про нього.

"Я не є фанатом Юлії Мендель, щоб дивитися її інтерв’ю. Тим паче Такеру Карлсону, який ображає мою країну, людей, які воюють, які загинули. Мені це нецікаво", — сказав він.

Також він точно не відповів, чи планує повернення у велику політику. Але запевнив, що буде займатися адвокатською діяльністю та допомагати військовим.

"Я займаюся тим, чим займаюся. Мої плани — відстоювати свої права, репутацію. Продовжувати займатися адвокатською діяльністю. Для мене це дуже важливо", — відповів Єрмак.

Інтерв'ю Юлії Мендель Такеру Карлсону: що відомо

Нагадаємо, що колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала півторагодинне інтерв’ю Такеру Карлсону, консервативному американському журналісту, де зробила ряд резонансних заяв. Після цього Юлію Мендель була внесено до бази "Миротворець".

Зокрема, в інтерв'ю Мендель, яка працювала із Зеленським з 2019 по 2021 рік, вкрай негативно висловилася про колишнього керівника та Андрія Єрмака.

Також у січні Мендель звинуватила колишнього главу ОП Андрія Єрмака у магічних ритуалах.

Вручення підозри Андрію Єрмаку: засідання суду

Нагадаємо, увечері 11 травня у НАБУ заявили, що Андрію Єрмаку повідомили про підозру. В опублікованому НАБУ відео розповідаються деталі про розслідування з приводу будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом.

Після отримання підозри Єрмак відповів журналістам, що буде коментувати справу після завершення слідчих дій. На уточнення "Української правди" про кооператив "Династію" зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили".

12 травня Вищий антикорупційний суд України почав обрання запобіжного заходу для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, прокурори САП повідомили, що у Єрмака є 4 дипломатичні паспорти.