"Не відають, що чинять": Мендель відреагувала на критику після інтерв'ю і згадала про Бога
Колишня прессекретарка Володимира Зеленського згадала слова з Біблії після інтерв'ю Такеру Карлсону.
У такий спосіб Юлія Мендель відреагувала на шквал критики у її бік після резонансних заяв, що вона зробила під час спілкування з американським журналістом. Біблійну цитату вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"Отче, прости їм, бо не відають, що чинять", – написала Мендель.
Але у коментарях багато користувачів продовжили критикувати її за інтерв’ю Такеру Карлсону. Багато юзерів порівняли її з Юдою, а також питали, чим її виступ допоміг Україні.
Окремі користувачі наголошують, що вона все ще ображена на "колишнього роботодавця". Але як можна було назвати хвилину пам'яті за загиблими в Україні "дивним правилом".
Також деякі коментатори вважають, що її заяви "верх цинізму і моралі".
Що сказала Юлія Мендель в інтерв'ю?
Зокрема, в інтерв'ю Мендель, яка працювала із Зеленським з 2019 по 2021 рік, вкрай негативно висловилася про колишнього керівника — вона назвала його "одним із найбільших перешкод на шляху до миру". Також вона безпідставно звинувачувала президента в "наркотичній залежності".
Окрім того, Мендель заявила, що 2022 році Зеленський нібито "погодився віддати Донбас" Росії. Вона стверджує, що це сталося під час переговорів у Стамбулі.
Реакція в Україні на інтерв'ю Юлії Мендель: що відомо
Після цього інтерв'ю Юлію Мендель була внесено до бази "Миротворець".
Як пише "Українська правда", в Офісі президента спростували інформацію, яку розповіла Юлія Мендель, повідомивши про повну непричетність ексречниці до переговорів і висловивши сумніви щодо адекватності її стану.
Крім того, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не дивився інтерв'ю Мендель, яка згадувала й про нього. За його словами, він "не є фанатом Юлії Мендель, щоб дивитися її інтерв’ю".