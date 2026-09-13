Зеленський ввів санкції проти Мендель: подробиці

Колишня речниця президента України Юлія Мендель потрапила під санкції свого колишнього роботодавця.

13 вересня глава держави підписав три укази про нові санкції.

Першим указом було введено санкції щодо 29 громадян РФ та 29 російських підприємств "Ростеху", серед яких — підприємства, що входять до ланцюгів постачання високоточного промислового обладнання, електроніки та компонентів для виробництва ракет і дронів (Указ 899/2026).

Там же — підприємства, що виробляють товари подвійного призначення, науково-дослідні організації, ІТ-компанії та навчальний заклад, який готує фахівців для концерну "Калашников".

Другим указом запроваджуються санкції проти 20 суден російського "тіньового флоту" (Указ № 900/2026). Танкери, на які накладено обмеження, перевозять нафту до Індії, Єгипту та Туреччини під прапорами Ліберії, Маршаллових островів, Сьєрра-Леоне, Барбадосу та Палау

Видео дня

Юлія Мендель потрапила до списку з 10 осіб, які "поширюють дезінформацію та російську пропаганду, підтримують агресивну політику Росії проти України" (Указ № 901/2026).

У ньому вона — єдина громадянка України, оскільки всі інші мають російські паспорти.

Згідно з указом, її позбавляють усіх державних нагород, а також на 10 років вводиться заморожування її активів тощо.

Мендель була першою прес-секретаркою Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року.

"Україна передасть усю інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях", — йдеться у повідомленні.

Санкції проти Юлії Мендель: її реакція

Юлія Мендель негайно відреагувала на указ Зеленського.

"За кілька днів до мого виступу в Європарламенті Володимир Зеленський, мій колишній начальник, ввів проти мене санкції. Санкції проти громадян України є антиконституційними, як і багато інших рішень Зеленського. Володимир Зеленський застосовує їх проти всіх, хто виступає за мир в Україні. Я знала, що готується "державна зрада" через моє інтерв’ю з Такером Карлсоном, і здогадувалася про можливість санкцій. Це не змінює моєї позиції, як і позиції мільйонів українців. Щоб вижити, Україні потрібен мир, а не чергова диктатура, навіть якщо це диктатура Зеленського", — написала вона у Facebook.

Скандальне інтерв’ю Юлії Мендель

Інтерв’ю Карлсона з Мендель вийшло 11 травня і стало громом серед ясного неба, оскільки колишня речниця глави держави зробила чимало заяв, які згодом активно підхопила російська пропаганда.

Зокрема, вона стверджувала, що Володимир Зеленський нібито особисто допускав відмову від територій Донбасу в обмін на завершення війни. За словами Мендель, така позиція була зумовлена бажанням якнайшвидше зупинити бойові дії. Однак згодом риторика офіційного Києва змінилася, зазначила вона.

Крім того, Мендель заявляла, що Зеленський нібито вживає наркотики:

"Я ніколи не бачила, щоб він вживав наркотики. Але під час роботи над своєю книгою я зустрічалася з багатьма людьми, які підтвердили, що бачили, як він (Зеленський) вживає наркотики в різних клубах".

Вже наступного дня після публікації інтерв’ю Менделя внесли до бази "Миротворця".

Після шквалу критики колишня речниця президента згадала фразу з Біблії.

"Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять", — написала вона у соцмережі.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не дивився інтерв’ю Мендель, яка згадувала й про нього. За його словами, він "не є шанувальником Юлії Мендель, щоб дивитися її інтерв’ю".

Реакція Центру протидії дезінформації

Голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко також прокоментував гучні заяви Менделя щодо Донбасу. За його словами, питання про відмову України від власних територій "ніколи не стояло і не стоятиме".

"Будь-хто (я маю на увазі Мендель) може висунути конспірологічну теорію у власних інтересах про "відмову від Донбасу у 2022 році", посилаючись на якісь джерела. Але факт залишається фактом — Україна боролася і бореться за свою територію з 2014 року", — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, як Зеленський відреагував на інтерв’ю колишньої прес-секретарки.

Також повідомлялося, що в лютому 2026 року Мендель натякнула Зеленському, що він залишиться сам в Україні.